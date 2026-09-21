#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
446.56
512.34
5.3
Құқық

Әкімдіктердің бағалы қағаздар шығару тәртібі өзгерді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрі 2026 жылғы 11 қыркүйектегі бұйрығымен облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы ішкі нарықта айналысқа шығаратын бағалы қағаздарды шығару қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, құжаттың атауы былай жаңарды: "Астана, облыс, республикалық маңызы бар қала жергілікті атқарушы органының ішкі нарықта айналысқа шығару үшін бағалы қағаздарды шығару қағидаларын бекіту туралы".

Қағидалардың өзінде бірқатар ұғым нақтыланды.

Сонымен қатар облыстың жергілікті атқарушы органдары тек қарыз алу мақсаттарының тізбесіне сәйкес шығыстарды қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздардың эмитенттері болып табылатыны нақтыланды.

Астана, облыс, республикалық маңызы бар қала жергілікті атқарушы органының бағалы қағаздарды шығару талаптары, көлемі және нысаналы мақсаты Бюджет кодексінің 140-бабы 5-тармағына сәйкес айқындалады.

Бұл ретте жергілікті атқарушы органның қарыз алуы тиісті жергілікті атқарушы орган үшін белгіленген борыш лимитімен және оның борышын өтеуге және оған қызмет көрсетуге бағытталатын жергілікті бюджет қаражатының көлемімен шектеледі.

Қағидаларға сәйкес, астана, облыстар, республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары ішкі нарықта айналысқа шығаратын орта мерзімді, ұзақ мерзімді, орта мерзімді индекстелген және ұзақ мерзімді индекстелген бағалы қағаздар, сондай-ақ қарыз алу мақсаттарының тізбесіне сәйкес шығыстарды қаржыландыруға арналған мемлекеттік бағалы қағаздар купондық эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылады. Олардың номиналды құны 1000 теңгені құрайды.

Орта мерзімді, ұзақ мерзімді, орта мерзімді индекстелген, ұзақ мерзімді индекстелген бағалы қағаздар және жергілікті атқарушы органдар ішкі нарықта айналысқа шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша купон сомасын есептеу үшін есептік айда 30 күн, ал есептік жылда 360 күн есептік база ретінде алынады.

Сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздардың айналыс мерзімі 20 жылға дейін болатыны нақтыланды.

Жергілікті атқарушы органдар шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздарды орналастыру және өтеу олардың номиналды құны бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте бағалы қағаздардың айналыс мерзімі ішінде оларды орналастыру кезінде белгіленген, купон деп аталатын сыйақы төленеді.

Қарыз алу мақсаттарының тізбесіне сәйкес шығыстарды қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа шығарылатын, айналыс мерзімі 5 жылға дейінгі мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша купон эмитент белгілеген күндері тиісті айналыс жылының ішінде жылына екі рет төленеді.

Ал айналыс мерзімі 5 жылдан 20 жылға дейінгі мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша купон эмитент белгілеген күндері тиісті айналыс жылының ішінде жылына бір рет төленеді.

Қарыз алу мақсаттарының тізбесіне сәйкес шығыстарды қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа шығарылатын мемлекеттік бағалы қағаздардың купон сомасы осы Қағидаларға қосымшаның 1-тармағына сәйкес орта мерзімді бағалы қағаздар бойынша купон сомасына ұқсас тәртіппен есептеледі.

Бұйрық 2026 жылғы 29 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения
13:30, 13 қаңтар 2026
Әкімдіктер шығаратын бағалы қағаздардың ережесіне өзгерістер енгізілді
Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, подписание документа, подписание документов, документы
16:59, 09 қыркүйек 2026
Нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасау тәртібі өзгерді
Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК
13:17, 03 тамыз 2026
Ұлттық банктің бағалы қағаздар аукционы: не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Григорий Пономарёв
19:02, Бүгін
Названа причина смерти 31-летнего экс-чемпиона Fight Nights Григория Пономарёва
Кирилл Герасименко на Азиаде-2026
18:38, Бүгін
Расписание выступлений Казахстана на Азиаде-2026 на 22 сентября
Главная надежда Казахстана на Азиаде
18:17, Бүгін
Тяжелая атлетика на Азиаде в Японии: когда на помост выйдут казахстанские штангисты
Асель Канай
18:10, Бүгін
Казахстанская каратистка Канай прокомментировала поражение в финале Азиады-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: