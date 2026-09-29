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Құқық

Қайғылы оқиға: Ақмола облысында мас әйел баласын емізген күйі ұйықтап қалған

Бала, қайғылы оқиға, Ақмола облысы, Алакөл ауданы, мас әйел, емізу, ұйықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 19:00 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысы Алакөл ауданында жазатайым оқиға орын алды. Түнде мас әйел баласын емізген күйі ұйықтап қалған. Ал таңертең тұрғанда емшектегі бала көгеріп кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шақырту бойынша оқиға орнына келген жедел жәрдем қызметкерлері баланың тұншығып, қайтыс болғанын растады.

Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. ҚР ҚК-нің 104-бабының 1-бөлігі бойынша істі Алакөл аудандық соты қарады. Іс сотқа кінәні мойындау туралы жасасқан процестік келісіммен түсті.

Жаза тағайындауда сот әйелдің шын жүректен өкінгенін жазаны жеңілдететін, ал қылмысты алкогольдік масаң күйде жасағанын жазаны ауырлататын мән-жай деп ескерді.

Сот үкімімен әйелге қатысты 1 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу тағайындалып, пробациялық бақылау белгіленді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін хирургтер ота жасау кезінде науқастың құлағын шатастырып алғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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