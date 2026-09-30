#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
439.37
498.6
5.22
Құқық

Тауар биржасында қант сату тәртібі өзгерді

Сахар, цены на сахар, сахарный завод , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 09:37 Фото: freepik
Сауда және интеграция министрі 2026 жылғы 23 қыркүйектегі бұйрығымен биржалық тауарлар тізбесіне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулер тізбенің ауыл шаруашылығы өнімдерін сату тәртібін белгілейтін бөліміне енгізілді.

Атап айтқанда, тауар биржалары арқылы міндетті түрде сатылуға тиіс қанттың ең төменгі үлесі белгіленді:

  • қант өндірушілер үшін – өндірілген қант көлемінің 20%-ы;
  • қант импорттаушылар үшін – елге әкелінген қант көлемінің 20%-ы.

Еске салайық, бұған дейін құжатта жеткізілетін тауар партиясының ең төменгі көлемі 60 тонна деп белгіленген еді. Партия көлемі 60 тоннаға тең немесе одан көп болған жағдайда қант тек тауар биржасы арқылы сатылатын.

Бұйрық 9 қазаннан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін Қазақстанда биржалық сауда қағидалары өзгергенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Овощи, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания
11:25, Бүгін
Үкімет азық-түлік қауіпсіздігін мониторингтеу қағидаларын өзгертті
Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, подписание документа, подписание документов, документы
16:59, 09 қыркүйек 2026
Нотариустардың нотариаттық әрекеттер жасау тәртібі өзгерді
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
09:26, 10 қазан 2025
Биржалық сауда: ережелерде не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров с золотой медалью ОИ-2026
14:54, Бүгін
Олимпийская чемпионка Роднина ответила Шайдорову на слова о российских фигуристах
Гусман Кыргызбаев в схватке за &quot;бронзу&quot; с Зиянг Хоэ
14:52, Бүгін
Китайский дзюдоист Хоэ "лишил" казахстанца Кыргызбаева "бронзы" на Азиатских играх
Сенсации не произошло...
14:49, Бүгін
Борьба на Азиаде: Казахстан проиграл Узбекистану в схватке за медаль
Айтжан Халмаханов
14:38, Бүгін
Казахский борец Халмаханов выиграл "золото" Азиады для Узбекистана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: