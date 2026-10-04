#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
447.73
502.98
5.35
Құқық

Жасөспірім өлімі: Ақтауда хирург дәрігер ұсталды

Ұсталды, жасөспірім, қайғылы оқиға, Ақтау, хирург, дәрігер , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2026 10:22 Сурет: pexels
Ақтауда облыстық балалар ауруханасының хирург дәрігері кәсіби міндеттерін тиісінше орындамады деген күдікпен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz сайтының мәліметінше, 2026 жылдың сәуір айында Ақтау тұрғыны 13 жастағы ұлының ауыр хәлге түсуіне әкеліп соқтырған дәрігер қателігіне шағымданып, мәлімдеме жасаған болатын. Бала санавиациямен Алматыға жеткізілді. Алайда ол көп ұзамай жан тапсырды.

Бұдан кейін ҚР Денсаулық сақтау министрлігі көпсалалы балалар ауруханасында ауқымды тексеру жүргізіп, бірқатар заңбұзушылықты анықтады.

2026 жылғы 1 қазанда ҚР Қылмыстық-процессуальдық кодекстің 128-бабына сәйкес, облыстық балалар ауруханасының хирург дәрігері ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"Қылмыстық іс аясында қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, медицина қызметкерлерінен сұрақ-жауап алынды, комиссиялық сот-медициналық сараптамалар тағайындалды. Комиссиялық сот-медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес, кәмелетке толмаған балаға медициналық көмек көрсету кезінде асқынулардың туындауына әсер етуі мүмкін кемшіліктер анықталды", деп хабарлады полициядан.

Өңірлік полиция департаменті тергеу барысында облыстық балалар ауруханасында балаға медициналық көмек көрсету кезінде ұйымдастыру-тактикалық және емдеу-диагностикалық сипаттағы кемшіліктер жіберілгені анықталғанын нақтылайды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жалғасуда.

Бұған дейін Ақтөбеде дәрігерлер төрт жастағы қызға дер кезінде дұрыс диагноз қойып, тиісті ем тағайындамағаны хабарланған. Соның салдарынан бала бір құлағының есту қабілетінен айырылды. Сот қалалық және облыстық балалар ауруханаларын жауапты деп таныды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Видео, әлеуметтік желі, Талдықорған, ұрып-соғу, ер адам, әйел
11:08, Бүгін
Жылаған бала, таяқ жеген әйел, үріккен көршілер: Талдықорғанда ер адам ұсталды
Ақтау
20:54, 14 мамыр 2024
Ақтауда оқушыға тиісті деген күдікпен мектеп күзетшісі ұсталды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:47, 03 маусым 2025
Алматыда балалар байқауын желеу еткен алаяқ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карен Хачанов радуется победе
12:47, Бүгін
Победитель Almaty Open Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Пекине
Алина Чараева поднимает кулак
12:01, Бүгін
Алина Чараева прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной
Сборная Казахстана по футболу на поле
11:23, Бүгін
Экс-глава QFL Кайназаров высказался о поражении Казахстана Молдове в Лиге наций
Елена Рыбакина смотрит на судью
10:59, Бүгін
Елене Рыбакиной грозит потеря статуса первой ракетки мира после новости о её травме
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: