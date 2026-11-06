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Оқиғалар

Ақтөбеде бір апта ішінде екінші әйел өлді: марқұмның бұрынғы күйеуі ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 16:44 Фото: pexels
Ақтөбеде жас әйелді өлтірді деген күдікпен бұрынғы күйеуі ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға туралы марқұмның туысы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды.

"Түнде Ақтөбеде әпкемді өлтіріп кетті. Оны ортақ баласы бар бұрынғы күйеуі өлтірген", – деп жазды автор.

Ақтөбе облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 6 қарашада осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

Полиция департаменті бастығының орынбасары Әсет Қалиев күдіктінің ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалғанын нақтылады.

"Алдын ала мәлімет бойынша, қылмыс бұрынғы ерлі-зайыптылар арасындағы тұрмыстық жанжал салдарынан жасалған. Айта кету керек, бұған дейін полицияға тұрмыстық жанжалдарға қатысты ешқандай арыз, өтініш немесе хабарлама түспеген", – деп хабарлады Ақтөбе облыстық Полиция департаменті.

Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

Айта кетейік, соңғы бірнеше күнде Ақтөбеде әйел адамды өлтірудің бұл – екінші дерегі. 2026 жылғы 3 қарашада Неке сарайында әйел өлтірілген болатын. Кейін күдіктінің марқұмның бұрынғы бірге тұрған азаматы екені анықталды. Олардың арасында мекемеде ата-ана құқығынан бас тарту мәселесіне байланысты жанжал туындаған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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