Жылаған бала, таяқ жеген әйел, үріккен көршілер: Талдықорғанда ер адам ұсталды
Әлеуметтік желіде тек төменгі жағында лыпасы әрі қолында қаруы бар ер адамның қашып бара жатқан әйелдің артына түскен видеосы тарады. Видео сипаттамасында Талдықорған тұрғыны әйелін осылай үрей мен қорқынышта ұстайтыны, қаншама рет оны соққыға жыққаны да айтылады.
Ал 2026 жылдың 2 қазанында ол бір жасар баласы өзін ұйықтатпай қойғаны үшін жанжал шығарған деп болжанады. Содан кейін әйелін соққыға жыққан. Көршілер айқай-шуды естіп, көмекке келгенде ер адам оларды суық қарумен қорқытып, қуып жіберген. Болжам бойынша, осы жағдай видеоға түскен.
Жетісу облыстық ПД 2 қазанда Талдықорған қаласының тұрғыны жұбайының өзіне дене жарақатын келтіріп, қорқытып-үркіткенін айтып, полицияға шағымданғанын хабарлады.
"Полиция қызметкерлері оқиға орнына дереу жетіп, ер адам ұсталды. Одан пневматикалық қару тәркіленді. Дене жарақатын келтіру және қорқыту деректері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Дәрігерлердің тексеруінен кейін әйел баласымен бірге дағдарыс орталығына орналастырылып, оларға қажетті көмек көрсетілді", деп нақтылайды полициядан.
Бұған дейін аталған азаматшадан полицияға арыз-шағым түспеген.
Айта кетсек, Ақтауда жасөсіпірім өліміне байланысты хирург дәрігер ұсталған болатын.