Қазақстанда мүлік иелері бірлестігінің басшыларын тіркеу тәртібі өзгеруі мүмкін
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Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Рахымжан Исақұлов депутаттық сауалға берген жауабында МИБ-тің жаңа басшыларын тіркеу тәртібіне өзгерістер енгізу жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, МИБ төрағасы қайта сайланған кезде жаңа басшы бұрынғы төраға заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасын (ЭЦҚ) беруден бас тартса немесе оған қол жеткізу мүмкіндігін сақтап қалса, мемлекеттік ақпараттық жүйелерге өзі туралы мәліметтерді өз бетінше енгізе алмай қалуы мүмкін.
"Осылайша, үй-жайлар меншік иелерінің МИБ басшысын қайта сайлау туралы шешімі мен "Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорындағы басшы туралы өзекті мәліметтер арасында сәйкессіздік туындайды. Бұл мәселе жаңадан сайланған басшының өкілеттігін растауға тікелей байланысты емес. Өйткені оның өкілеттігі меншік иелерінің тиісті шешімі негізінде туындайды. Мәселе тек тіркеу мәліметтерін жаңартудың қолданыстағы техникалық тетігіне қатысты", – делінген вице-министрдің жауабында.
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі бұл мәселені шешу үшін бірнеше шараны қарастыруды ұсынып отыр.
"Аталған мәселені шешу мақсатында МИБ басшысының ауысқанын растау мен тіркеудің цифрлық тетігін енгізу мүмкіндігін қарастырған жөн. Бұл ретте жаңадан сайланған төраға туралы мәліметтерді енгізу бұрынғы басшының ЭЦҚ-ны беруіне тәуелді болмауы керек", – делінген жауапта.
Атап айтқанда, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы "УправДом" ақпараттық жүйесінің қолданыстағы мүмкіндіктерін ескере отырып, "электрондық үкімет" веб-порталында мынадай қызметтерді іске қосу ұсынылады:
- үй-жайлар меншік иелерінің жиналыстарын өткізу және электрондық дауыс беру, сондай-ақ дауыс беруге құқығы бар адамдарды автоматты түрде анықтау;
- тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграциялау арқылы үй-жайлар меншік иелерін сәйкестендіру;
- МИБ-тің жаңа басшысын сайлау туралы шешім көрсетілген жиналыстың электрондық хаттамасын қалыптастыру;
- бұрынғы басшының ЭЦҚ-сын пайдаланбай-ақ, жаңадан сайланған басшы туралы мәліметтерді "Заңды тұлғалардың мемлекеттік дерекқоры" ақпараттық жүйесіне жіберу.
"Бұл тәсілді іске асыру үшін тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы тиісті ақпараттық жүйені Әділет министрлігінің және басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау мәселесін пысықтау қажет. Сондай-ақ "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" заңға өзгерістер енгізу керек. Атап айтқанда, МИБ-тің бірінші басшысы ауысқан кезде қолданылатын ерекше тәртіпті заңда бекіту қажет", – деп толықтырды Рахымжан Исақұлов.
Бұған дейін кәріз тазарту құрылғыларының операторлары КСК мен МИБ-ке қоқыс жинау және тасымалдау қызметтері үшін ақша төлейтіні туралы жазған едік.
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