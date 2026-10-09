Ақмола облысында ауыл әкімі әкімшілік жауапкершілікке тартылды
2026 жылы 9 қазанда құзырлы орган Біржан сал ауданының прокуратурасы бордақылау алаңын салу жобасын іске асырып жатқан "Zere Agro Holding" ЖШС-ның құқығын қорғағанын нақтылады.
"Құны 600 млн теңге құрайтын инвестициялық жоба 10 жаңа жұмыс орнын құруды көздейді. Жобаны іске асыру барысында инвестор жер учаскесін алу кезеңінде кедергіге тап болған", делінген түсініктемеде.
Прокурорлық сүйемелдеу барысында жер учаскесін беру жөніндегі конкурс өткізу кезінде Үлгі ауылдық округінің әкімі қатысушылардың біріне мемлекеттік тіркеу есебіндегі деректерге сәйкес келмейтін тұрғылықты жері туралы анықтама бергені анықталды.
Осы анықтама негізінде жер комиссиясы аталған қатысушыға негізсіз қосымша балл есептеген. Бұл конкурс нәтижесіне әсер етіп, инвестордың құқықтарының бұзылуына әкелген.
Аудан прокуратурасы тиісті шаралар қабылдады.
"Үлгі ауылдық округінің әкімі Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 173-бабының 1-бөлігі бойынша кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласқаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылды".Ақмола облысының прокуратурасы
Сонымен қатар істі қарау нәтижесінде сот конкурс қорытындысын жойды.
Бұған дейін Қазақстанда мүлік иелері бірлестігінің басшыларын тіркеу тәртібі өзгеруі мүмкін екені хабарланған.