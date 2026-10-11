#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
453.93
508.72
5.35
Құқық

"Билеттер шамадан тыс сатылған". Қайрат Нұртастың концертін ұйымдастырушы қамауға алынды

Концерт, Шымкент, Қайрат Нұртас, ұйымдастырушы, қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 16:58 Сурет: Instagram/kair_n
Шымкентте Қайрат Нұртастың концертінде қауіпсіздік талаптарының бұзылуына байланысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, сатылған билеттер саны концерт алаңының рұқсат етілген сыйымдылығынан едәуір асып кеткен. Бұл адамдардың шамадан тыс жиналуына әкеліп, көрермендердің қауіпсіздігіне қатер төндірген.

"Адамдардың қысылып қалуы салдарынан 18 жастағы қыз жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Әлеуметтік желілерде адамдардың қаза болғаны туралы тараған ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Қаза болғандар жоқ. Концерт ұйымдастырушысы, 1984 жылы туған Л. есімді азамат ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды", деп нақтылайды полициядан.

Тергеу жүргізілуде.

"Тергеу барысы Шымкент қаласы полиция департаменті басшылығының бақылауында. Полиция азаматтарды тексерілмеген мәліметтерді таратпауға шақырады және көрінеу жалған ақпарат таратқаны үшін жауапкершілік көзделгенін еске салады", - деді департаменттен.

Бұған дейін Шымкентте өткен Қайрат Нұртастың концертінде адамдар зардап шегіп, қылмыстық іс қозғалғаны хабарланған. Сондай-ақ Қайрат Нұртастың концертінде үш адамның мерт болғаны туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейтіні жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Қайрат Нұртастың концертіне байланысты бірқатар көшеде қозғалыс шектеледі
10:52, 31 қазан 2025
Алматыдағы Қайрат Нұртастың концертіне байланысты бірқатар көшеде қозғалыс шектеледі
Қайрат Нұртастың Ташкенттегі концертінде қария әншінің бұрынғы қарызын еске салды
21:52, 23 мамыр 2025
Қайрат Нұртастың Ташкенттегі концертінде қария әншінің бұрынғы қарызын еске салды
Қайрат Нұртас қамауға алынды
10:47, 05 шілде 2024
Қайрат Нұртас қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
18:01, Бүгін
Александр Бублик вышел в четвёртый круг "Мастерса" в Шанхае
"Каспий" и "Алтай" сыграли вничью
17:57, Бүгін
"Каспий" обыграл "Алтай" в матче КПЛ
Мария Севостьянова заняла третье место на Гран-при в Париже
17:25, Бүгін
Казахстанка Мария Севостьянова стала бронзовым призёром Гран-при по таеквондо в Париже
Максим Самородов в матче за сборную Казахстана
17:08, Бүгін
Черчесов: Не знаю, по какой причине Самородову дали сыграть в сборной РК с травмой
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: