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Құқық

Интернет-алаяқтықтан зардап шеккен қазақстандықтарға миллиардтаған теңге қайтарылды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 14:38 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда интернет-алаяқтардан қорғайтын зияткерлік жүйе белсенді дамып келеді. Бұл туралы 2026 жылғы 12 қазанда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі мәлімдеп, негізгі деректер мен көрсеткіштерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соңғы үш жылда елде кибералаяқтық деректері 40%-ға азайған, қылмыстардың ашылу көрсеткіші 29,9%-ға өскен. Ал зардап шеккендерге 5,9 млрд теңге өтелген.

Соңғы жылдары алаяқтықтан зардап шеккендерге миллиардтаған теңге қайтарылды. Ұлттық банктің Антифрод-орталығының көмегімен 117 млрд теңгеден астам қаражат бұғатталған. Сондай-ақ дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді.

Заңнама мен азаматтарды қорғау саласында қандай өзгерістер болды?

  • Жеке деректерді қорғау конституциялық деңгейде бекітілді.
  • Медициналық, банктік және басқа да маңызды деректер сақталатын базаларға қол жеткізу үшін міндетті биометриялық сәйкестендіру енгізілді.
  • Ұйымдар деректердің таралып кеткені туралы азаматтарға хабарлауға міндетті. Еңбек кодексіне қызметкерлерді кибергигиенаға үйрету жөніндегі нормалар енгізілді.
  • Ал аса маңызды нысандардың қорғалуын бақылау Ұлттық қауіпсіздік комитетіне берілді.

Азаматтарға арналған пайдалы әрі тегін сервистер:

  • eGov Mobile қосымшасындағы "Стоп-кредит" – несие алудан ерікті түрде бас тартуға мүмкіндік береді. 2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша бұл сервис 6,3 млн рет пайдаланылған.
  • eGov жүйесіндегі қолжетімділікті бақылау сервисі – деректерді өңдеуге берілген келісімдерді тексеруге және кері қайтарып алуға мүмкіндік береді.
  • NomadGuard – деректердің таралып кетуін және фишингті тексеруге арналған сервис.
  • eGov пен CitizenSec платформасындағы курстар – киберсауаттылықты арттыруға көмектеседі.

Қазақстандықтар есте сақтауы керек басты ереже:

"SMS-кодтар мен құпиясөздерді ешкімге бермеңіз, сілтемелерді тексеріп, екі факторлы аутентификацияны қосыңыз!"

Айта кетейік, 2026 жылғы 9 қазанда пошта арқылы келген "сыйлық" Қазақстан тұрғынына 5 млн теңгеге жуық шығын әкеле жаздағаны белгілі болды. 59 жастағы әйелге қызметтен тыс уақытта көмекке келген полицей алаяқтықтың алдын алды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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