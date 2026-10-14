#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Оқиғалар

9,8 млрд теңге және 180 банк картасы: Қазақстанда трансшекаралық дропперлік желі әшкереленді

9,8 млрд теңге және 180 банк картасы: Қазақстанда трансшекаралық дропперлік желі әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 11:58 Сурет: Telegram/afm_rk
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері онлайн-казиноларға қызмет көрсететін трансшекаралық дропперлік желі құрған қылмыстық топтардың әрекетін тоқтатты. Бұл туралы 2026 жылғы 14 қазанда ҚМА баспасөз қызметі мәлімдеп, істің кейбір мән-жайын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, төлемдерді өңдеумен айналысқан трейдерлер Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттарын пайдаланып, "дроп-фермалар" құрған.


"Қазақстанға келген шетел азаматтарына ЖСН, SIM-карталар мен банк шоттары рәсімделген. Кейін банк қосымшаларына кіру мүмкіндігі бар мобильді құрылғылар дропперлердің жұмысын басқаратын адамдарға берілген. Қаржы ағындарын басқару үшін ойыншылардың төлемдерін қабылдайтын, оларды автоматты түрде танитын және ұтыстарды төлейтін P2P-платформа пайдаланылған. Схемаға қатысушылар өзара есеп айырысуда криптовалютаны да қолданған", – деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

Түркістан облысы мен Алматыда қазақстандық банктердің 89 картасын пайдаланған Өзбекстанның үш азаматы ұсталды. Олардан дропперлік әрекетке қолданылған 20 телефон тәркіленді. Күдіктілердің бақылауындағы карталар арқылы жүргізілген операциялардың көлемі 500 млн теңгені құраған.

Жамбыл облысында тағы бір трансшекаралық топтың әрекетіне тосқауыл қойылды. Топ мүшелері Тараз бен Алматыда дропперлік инфрақұрылым құрып, оған Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын, соның ішінде кәмелетке толмағандарды тартқан.

Тінту кезінде 180 банк картасы, дропперлік әрекетке пайдаланылған 15 телефон, 26 SIM-карта, 50 мың АҚШ доллары, 27 мың USDT, төрт автокөлік, қару мен патрондар тәркіленді. Банк карталарына түскен қаражаттың жалпы көлемі 9,8 млрд теңгеден асқан.

Сот бес күдіктіні қамауда ұстауға санкция берді. Тергеу жалғасып жатыр.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, өзге мәліметтер жария етілмейді.

2026 жылғы 9 қазанда ҚМА-ның Шымкент қаласы бойынша департаменті Bingo-37 және Lotoboom онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтағаны белгілі болды. Екі онлайн-казиноның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құраған.

ҚМА мәліметінше, ұйымдастырушылар қылмыстық жолмен түскен табысқа 200 млн теңгеден астам сомаға мүлік сатып алған. Оның ішінде BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza және SsangYong Rexton маркалы автокөліктер, сондай-ақ екі жер учаскесі бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
12:47, Бүгін
"Тек камера алдында емес": ІІМ қазақстандық жүргізушілерге ескерту жасады
Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг
15:24, 08 шілде 2026
112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500-ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады
Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт
10:01, 20 шілде 2026
Шетелдік дропперлерді Қазақстанға әкелген: 7,5 млрд теңге айналымы бар онлайн-казиноның қызметі әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рафаэль Ходар в игре на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае
14:07, Бүгін
"Дай мне уже чёртово полотенце!" Рафаэль Ходар нагрубил болбою на "Мастерсе" в Шанхае
Дана Уайт
13:53, Бүгін
"Когда он был чем-то доволен": Уайт прокомментировал ультиматум чемпиона UFC Стрикленда
Хусейн Аль-Мусаллам и Касым-Жомарт Токаев
13:36, Бүгін
Касым-Жомарт Токаев наградил президента World Aquatics орденом "Достык" II степени
Матео Скалко на подиуме в гонке на &quot;Ломбардии&quot;
13:24, Бүгін
Велокоманда "Астана" определилась с составом на две оставшиеся гонки сезона
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: