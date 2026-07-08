112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500-ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады
Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретінде қарастыратыны айтылған.
"Жыл басынан бері ҚМА ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты. Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, олар 500-ден астам азаматты заңсыз әрекетке тартқаны белгілі болды. Дропперлердің банк шоттары арқылы 112 млрд теңгеден астам заңсыз қаржылық операция жүргізілді", – делінген ҚМА баспасөз қызметінің хабарламасында.
Агенттіктің мәліметінше, соңғы екі айдың өзінде 1000-нан астам дроп-карта бұғатталған.
Мәселен, ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты заңдастыру үшін азаматтардың банк шоттарын пайдаланған халықаралық дроповодтар желісінің қызметін тоқтатты.
Тергеу барысында шамамен 17 млн теңге өткізілген шоттар бұғатталғаннан кейін ұйымдасқан топ мүшелері 18 жастағы шот иесін ұрлап әкетіп, күш қолданамыз деп қорқытып, шоттарға қолжетімділікті қалпына келтіруге мәжбүрлегені анықталды.
Осыған ұқсас жағдай Жетісу облысында да тіркелген. Әлеуметтік желідегі жұмыс туралы хабарландыруға сенген жергілікті тұрғын кураторлардың нұсқауымен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты өзінің банк шоттары арқылы қабылдап отырған.
Кейін ол бұл қаражатты криптовалютаға айырбастап, ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Әрбір операция үшін комиссиялық сыйақы алған.
Түркістан облысында дропперлік схема Telegram мессенджеріндегі жасырын куратор арқылы басқарылған. Ол студенттер мен кәмелетке толмағандарды сыйақы үшін интернет-банкингке қолжетімділік беруге тартқан. Соның салдарынан 20-дан астам жас қылмыстық іс бойынша тергеліп жатыр.
"Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға дропперлік схемаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді", – деп қорытындылады ведомствоның баспасөз қызметі.
Бұған дейін, 2026 жылғы 29 маусымда Бас прокуратура қазақстандықтарды қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупіне байланысты банк карталарын шұғыл тексеруге шақырған болатын.