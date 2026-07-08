#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

112 млрд теңге, 33 дропперлік топ және 500-ден астам адам: ҚМА дропперлік схемалардың ауқымын жариялады

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 15:24 Фото: freepik
Бүгін, 2026 жылғы 8 шілдеде Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) дропперлік схемалардың ауқымы туралы мәлімет беріп, оларға қатысқаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада агенттік дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретінде қарастыратыны айтылған.

"Жыл басынан бері ҚМА ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты. Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, олар 500-ден астам азаматты заңсыз әрекетке тартқаны белгілі болды. Дропперлердің банк шоттары арқылы 112 млрд теңгеден астам заңсыз қаржылық операция жүргізілді", – делінген ҚМА баспасөз қызметінің хабарламасында.

Агенттіктің мәліметінше, соңғы екі айдың өзінде 1000-нан астам дроп-карта бұғатталған.

Мәселен, ҚМА-ның Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты заңдастыру үшін азаматтардың банк шоттарын пайдаланған халықаралық дроповодтар желісінің қызметін тоқтатты.

Тергеу барысында шамамен 17 млн теңге өткізілген шоттар бұғатталғаннан кейін ұйымдасқан топ мүшелері 18 жастағы шот иесін ұрлап әкетіп, күш қолданамыз деп қорқытып, шоттарға қолжетімділікті қалпына келтіруге мәжбүрлегені анықталды.

Осыған ұқсас жағдай Жетісу облысында да тіркелген. Әлеуметтік желідегі жұмыс туралы хабарландыруға сенген жергілікті тұрғын кураторлардың нұсқауымен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты өзінің банк шоттары арқылы қабылдап отырған.

Кейін ол бұл қаражатты криптовалютаға айырбастап, ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Әрбір операция үшін комиссиялық сыйақы алған.

Түркістан облысында дропперлік схема Telegram мессенджеріндегі жасырын куратор арқылы басқарылған. Ол студенттер мен кәмелетке толмағандарды сыйақы үшін интернет-банкингке қолжетімділік беруге тартқан. Соның салдарынан 20-дан астам жас қылмыстық іс бойынша тергеліп жатыр.


"Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға дропперлік схемаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді", – деп қорытындылады ведомствоның баспасөз қызметі.

Бұған дейін, 2026 жылғы 29 маусымда Бас прокуратура қазақстандықтарды қылмыстық жауапкершілікке тартылу қаупіне байланысты банк карталарын шұғыл тексеруге шақырған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
10:24, 08 сәуір 2025
Қарулы қақтығыстарға қатысу: Қазақстанның Ішкі істер министрлігі маңызды ескерту жасады
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг
10:37, 02 ақпан 2026
ҚМА онлайн-казино ұйымдастырған АҚШ пен Украина азаматтарын халықаралық іздеуге берді
Самолет, самолеты, аэропорт
11:26, 22 маусым 2026
Бас прокуратура: ұшуға кедергі келтіретін лазер мен дрондар заңмен жазаланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Франции по футболу
15:59, Бүгін
Арсен Венгер считает, что только сборная Испании может помешать Франции выиграть ЧМ
Озвучен состав сборной Казахстана на Кубок мира по таеквондо в Южной Корее
15:39, Бүгін
Озвучен состав сборной Казахстана на Кубок мира по таеквондо в Южной Корее
Балауса Муздиман
15:31, Бүгін
Муздиман подерётся на вечере бокса в Алматы против кыргызки Сатыбалдиевой
Улжан Сарсенбек
15:13, Бүгін
Сарсенбек победила японку на ЧА по боксу, взяв реванш за покинувшую РК боксёршу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: