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Қаржы

8 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 15:52 Фото: freepik
2026 жылғы 8 шілдеде сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 467,98 теңгені құрап, 2,76 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін (-0,02) төмендеді.

Қытай юанінің бағамы 68,97 теңгені (-0,57) құрады.

Айырбастау пункттерінде:

  • АҚШ доллары 468,4–470,6 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
  • еуро 529,7–535,3 теңге аралығында;
  • Ресей рублі 5,79–5,94 теңге аралығында айырбасталуда.

Сонымен қатар, 8 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.

Brent маркалы мұнайдың бағасы бір баррель үшін 79 доллардан асып, 22 маусымнан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Қыркүйек айындағы Brent фьючерстерінің құны алдыңғы жабылу бағасымен салыстырғанда 5,87 пайызға өсіп, 78,51 долларға жетті. Сауда барысында оның бағасы алғаш рет 22 маусымнан бері 79 доллардан жоғары көтерілді.

Ал тамыз айындағы WTI маркалы мұнай фьючерстері 5,72 пайызға қымбаттап, 74,47 долларды құрады.

Еске салайық, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі АҚШ долларының ресми бағамын 472,03 теңге, еуроны – 540,29 теңге, Ресей рублін – 6,11 теңге деңгейінде белгілеген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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