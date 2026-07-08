8 шілдедегі сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Сауда қорытындысы бойынша АҚШ долларының орташа сараланған бағамы 467,98 теңгені құрап, 2,76 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,11 теңгеге дейін (-0,02) төмендеді.
Қытай юанінің бағамы 68,97 теңгені (-0,57) құрады.
Айырбастау пункттерінде:
- АҚШ доллары 468,4–470,6 теңгеден сатып алынып/сатылуда;
- еуро 529,7–535,3 теңге аралығында;
- Ресей рублі 5,79–5,94 теңге аралығында айырбасталуда.
Сонымен қатар, 8 шілдедегі сауда барысында әлемдік мұнай бағасы өсті.
Brent маркалы мұнайдың бағасы бір баррель үшін 79 доллардан асып, 22 маусымнан бергі ең жоғары деңгейге жетті. Қыркүйек айындағы Brent фьючерстерінің құны алдыңғы жабылу бағасымен салыстырғанда 5,87 пайызға өсіп, 78,51 долларға жетті. Сауда барысында оның бағасы алғаш рет 22 маусымнан бері 79 доллардан жоғары көтерілді.
Ал тамыз айындағы WTI маркалы мұнай фьючерстері 5,72 пайызға қымбаттап, 74,47 долларды құрады.
Еске салайық, бүгін таңертең Қазақстан Ұлттық банкі АҚШ долларының ресми бағамын 472,03 теңге, еуроны – 540,29 теңге, Ресей рублін – 6,11 теңге деңгейінде белгілеген болатын.