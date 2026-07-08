Қазақстанда бұған дейін тыйым салынған шайдың бір түрін сатуға қайта рұқсат берілді
Сурет: pixabay
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен 2026 жылғы 5 қаңтардағы "Уақытша санитариялық шараларды енгізу туралы" қаулысына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, "Empire KENIY E.P.Z. Limited" компаниясы өндіретін қоспалары бар "Al-Hayat" Gold қара шайын Қазақстан аумағына әкелуге және сатуға қойылған тыйым алынды.
Қаулы 2026 жылғы 2 шілдеден бастап күшіне енді.
Еске салайық, 2026 жылғы қаңтарда Қазақстанда шайдың он түрін елге әкелуге және сатуға тыйым салынған болатын.
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