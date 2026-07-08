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Қоғам

Қазақстанда бұған дейін тыйым салынған шайдың бір түрін сатуға қайта рұқсат берілді

Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен 2026 жылғы 5 қаңтардағы &quot;Уақытша санитариялық шараларды енгізу туралы&quot; қаулысына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.07.2026 16:29 Сурет: pixabay
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2026 жылғы 30 маусымдағы қаулысымен 2026 жылғы 5 қаңтардағы "Уақытша санитариялық шараларды енгізу туралы" қаулысына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, "Empire KENIY E.P.Z. Limited" компаниясы өндіретін қоспалары бар "Al-Hayat" Gold қара шайын Қазақстан аумағына әкелуге және сатуға қойылған тыйым алынды.

Қаулы 2026 жылғы 2 шілдеден бастап күшіне енді.

Еске салайық, 2026 жылғы қаңтарда Қазақстанда шайдың он түрін елге әкелуге және сатуға тыйым салынған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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