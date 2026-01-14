Қауіпті қоспасы бар шайлардың импорты мен сатылуы тоқтатылды
Сурет: pixabay
2026 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысымен уақытша санитарлық шаралар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаулыға сәйкес, Тәуелсіз Кеден одағының техникалық регламенттеріне сәйкес келмейтін келесі шайлардың импорты мен сатылуы тыйым салынған:
- Қара шай (гранулаланған) "Апамның шәйі Premium gold", қапталған ЖШС "Orda Trade Astana", Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Достық көшесі, 4Г.
- Қара шай қоспалары бар "Al-Hayat" Golg, өндіруші "Empire KENIY E.P.Z. Limited", Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Көкөзік ауылы, учаске 751/2.
- Қара шай (гранулаланған) "БАЛҚИЯ Premium gold", қапталған ЖШС "Аль-Хадия", Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Дүйсенова көшесі, 25.
- Қара шай (гранулаланған) "Pakistan tea", өндіруші ЖШС "Real Trade Astana", Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Әл-Фараби проспектісі, 27.
- Қара шай (гранулаланған) "Alfarah", өндірушісі көрсетілмеген.
- Қара шай "Aje Onim", өндірген ЖШС "Орда Чай", Алматы қаласы, Алатау ауданы, тапсырыс беруші ЖШС "Кальций".
- Қара шай "Орда Кения", өндірушісі және қаптаушысы ЖШС "Orda Trade Astana", Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Достық көшесі, 4Г.
- Қара шай (гранулаланған) "Аль-Кайрат шәйі Premium gold", өндіруші ЖШС "Orda Trade Astana", Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қаласы, Достық көшесі, 4Г.
- Қара шай (гранулаланған) "Al-Jannat Premium", қапталған ЖШС "Ferdaus", Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Дүйсенова көшесі, 25/159.
- Қара шай (гранулаланған) "Sultan Suleyman", өндіруші ЖШС "Real Trade Astana", Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Әл-Фараби проспектісі, 27.
Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Бұған дейін Қазақстандағы танымал шай брендтерінен қауіпті қоспалар табылғаны хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript