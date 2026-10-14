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Құқық

Алматыда тапаншамен жүрген әйел ұсталды

Тапанша, Алматы, әйел, Райымбек, ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2026 19:35 Сурет: Zakon.kz
Алматыда өзімен бірге тапанша алып жүрген әйел ұсталды. Одан 9 мм калибрлі тапанша мен бес оқ табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, кешкі сағат 17-00 шамасында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері Жетісу ауданында, Райымбек даңғылының бойында әйелді ұстаған. Тексеру кезінде одан тапанша мен бес оқ табылып, тәркіленді.

Ұсталған әйелдің айтуынша, ол қаруды осыдан бір-екі сағат бұрын Есентай өзеніне түсетін жердегі бетон қоршаудың үстінен тауып алған.


"Алайда бұл мәлімет әлі тексерілуі керек. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Әйелдің әрекетіне заң аясында баға беріледі", деп нақтылайды полициядан.

Бұған дейін Қазақстанда жоғалған қарулар жасырылған орындар әлі де анықталып жатқаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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