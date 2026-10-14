Алматыда тапаншамен жүрген әйел ұсталды
Сурет: Zakon.kz
Алматыда өзімен бірге тапанша алып жүрген әйел ұсталды. Одан 9 мм калибрлі тапанша мен бес оқ табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, кешкі сағат 17-00 шамасында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері Жетісу ауданында, Райымбек даңғылының бойында әйелді ұстаған. Тексеру кезінде одан тапанша мен бес оқ табылып, тәркіленді.
Ұсталған әйелдің айтуынша, ол қаруды осыдан бір-екі сағат бұрын Есентай өзеніне түсетін жердегі бетон қоршаудың үстінен тауып алған.
"Алайда бұл мәлімет әлі тексерілуі керек. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Әйелдің әрекетіне заң аясында баға беріледі", деп нақтылайды полициядан.
Бұған дейін Қазақстанда жоғалған қарулар жасырылған орындар әлі де анықталып жатқаны хабарланған.
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