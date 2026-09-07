Қазақстанда жоғалған қарулар жасырылған орындар әлі де анықталып жатыр
Ішкі істер және ұлттық қауіпсіздік органдары қаруды заңсыз айналымнан анықтап, тәркілеу, сондай-ақ қару жасырылған орындар мен қоймаларды табу бағытында бірлескен жұмыстар жүргізіп жатыр.
"Мәселен, Шымкент қаласының Тұран ауданындағы автомобиль жолының маңындағы арықтан қару-жарақ жасырылған орын анықталды. Ол жерден үш аңшылық мылтық, оның біреуі 2022 жылғы "Қаңтар оқиғасы" кезінде Алматыдағы қару-жарақ дүкенінен ұрланған, сондай-ақ аңшылық мылтығының кесіндісі мен тапанша табылды", – делінген хабарламада.
Шамамен осы уақытта Петропавл қаласында ашық жерден аңшылық мылтығы, нөмірлері өшірілген екі аңшылық мылтығының кесіндісі, броньды кеудеше және 27 дана оқ-дәрі табылды.
Ішкі істер министрлігі заңсыз сақталған қаруды өз еркімен тапсырған азаматтардың қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босатылатынын еске салады.
Айта кетейік, Ішкі істер министрлігі 20 сәуірден бастап жыл соңына дейін халықтан заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәрілер мен жарылғыш заттарды сатып алу акциясын өткізіп жатыр.
Бүгінде азаматтар шамамен 900 дана түрлі қару мен 6 мыңға жуық оқ-дәріні өз еркімен тапсырған. Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз айналымнан алу жұмыстары жалғасып жатыр.