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Оқиғалар

ШҚО тұрғыны үйінде заңсыз қару-жарақ сақтаған

Шығыс Қазақстан облысының полицейлері Ұлан ауданындағы ауылдардың бірінде заңсыз сақталған қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 16:52 Сурет: ҚР ІІМ
Шығыс Қазақстан облысының полицейлері Ұлан ауданындағы ауылдардың бірінде заңсыз сақталған қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Polisia.kz мәліметінше, тәртіп сақшылары 52 жастағы тұрғынның үйін тексеру барысында тегіс ұңғылы аңшылық мылтықтан жасалған шолақ мылтық, сигналдық револьвер және 50-ге жуық патрон тапқан.

Ер адам қару-жарақ пен оқ-дәрілер қайтыс болған ағасынан қалғанын түсіндірді.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Полиция қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сатып алу, сақтау және алып жүру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті. Сондай-ақ қару-жарақ немесе оқ-дәрі табылған жағдайда оған қол тигізбей, орнын ауыстырмай, дереу полицияға хабарлау қажет екенін атап өтті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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