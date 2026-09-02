ШҚО тұрғыны үйінде заңсыз қару-жарақ сақтаған
Сурет: ҚР ІІМ
Шығыс Қазақстан облысының полицейлері Ұлан ауданындағы ауылдардың бірінде заңсыз сақталған қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Polisia.kz мәліметінше, тәртіп сақшылары 52 жастағы тұрғынның үйін тексеру барысында тегіс ұңғылы аңшылық мылтықтан жасалған шолақ мылтық, сигналдық револьвер және 50-ге жуық патрон тапқан.
Ер адам қару-жарақ пен оқ-дәрілер қайтыс болған ағасынан қалғанын түсіндірді.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Полиция қару мен оқ-дәрілерді заңсыз сатып алу, сақтау және алып жүру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті. Сондай-ақ қару-жарақ немесе оқ-дәрі табылған жағдайда оған қол тигізбей, орнын ауыстырмай, дереу полицияға хабарлау қажет екенін атап өтті.
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