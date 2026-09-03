ҰҚК Қазақстанның 12 өңірінде қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіленгенін мәлімдеді
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті тамыз айында тәркіленген қару-жарақ пен оқ-дәрілер туралы ақпарат ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, биылғы тамызда ҰҚК полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен еліміздің 12 өңірінде қарудың заңсыз айналымын тоқтатуға бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын өткізді.
"Барлығы 56 қару, соның ішінде 4 автомат, 34 мылтық, 18 тапанша, сондай-ақ 13 граната мен 314 оқ-дәрі тәркіленді. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр", – деп хабарлады бейсенбі күні комитеттің баспасөз қызметі.
ҰҚК түсіндіргендей, өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
Бұған дейін, 2026 жылғы 2 қыркүйекте ҰҚК Шекара қызметі жұмысының нәтижелері туралы ақпарат берген еді.
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