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Құқық

Алматы тауларынан қауіпті зат табылды

Тау, Алматы, Медеу ауданы, саяжай алқабы, қару, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 09:25 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласының Медеу ауданындағы саяжай алқабынан қару-жарақ табылды. Оқиға орнына аудандық полиция басқармасы мен полиция бөлімінің жедел-тергеу тобы барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында полицейлер ИЖ маркалы тегіс ұңғылы мылтықты, тапаншаға ұқсас затты және 16-калибрлі алты оқ-дәріні тәркіледі.

"Қазір тәркіленген заттар сот-баллистикалық сараптамаға жіберілді. Мамандар қарудың қайдан шыққанын, кімге тиесілі екенін және қандай да бір қылмысқа қатысы бар-жоғын анықтайды". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі

Полиция азаматтарды қару немесе оқ-дәрі тауып алған жағдайда оларға қол тигізбей, дереу "102" нөміріне хабарлауға шақырады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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