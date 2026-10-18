Алматы тауларынан қауіпті зат табылды
Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласының Медеу ауданындағы саяжай алқабынан қару-жарақ табылды. Оқиға орнына аудандық полиция басқармасы мен полиция бөлімінің жедел-тергеу тобы барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тексеру барысында полицейлер ИЖ маркалы тегіс ұңғылы мылтықты, тапаншаға ұқсас затты және 16-калибрлі алты оқ-дәріні тәркіледі.
"Қазір тәркіленген заттар сот-баллистикалық сараптамаға жіберілді. Мамандар қарудың қайдан шыққанын, кімге тиесілі екенін және қандай да бір қылмысқа қатысы бар-жоғын анықтайды". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі
Полиция азаматтарды қару немесе оқ-дәрі тауып алған жағдайда оларға қол тигізбей, дереу "102" нөміріне хабарлауға шақырады.
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