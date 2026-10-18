#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
452.12
508.95
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+3°
$
452.12
508.95
5.41
Құқық

Астанада ер адамның 11 жасар баланы соққыға жығуы: жәбірленушінің анасы әділдік іздейді

Ұрып-соғу, Астана, ер адам, 11 жасар, бала, ана, әділдік , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2026 15:24 Сурет: pixabay
Астанада ересек ер адам 11 жасар баланы ұрып-соқты деген күдікке ілінді. Жәбірленушінің анасы тергеу шараларының созылып кеткенін, ер адамның қылмыстық жауапкершіліктен жалтарып кету ықтималдылығы жоғары екенін айтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған оқиға әлеуметтік желіде қызу талқылануда. Threads-тегі жазба авторы ұлына ересек ер адам дүрсе қоя беріп, басынан бірнеше рет ұрғанын айтады.

Оқиға орнына жедел жәрдем көлігі де келіп, баланы ауруханаға жеткізген. Дәрігерлер баланың самай тұсының көгергенін тіркеді. Одан бөлек баланың желкесінде ісік пайда болып, басы қатты айналып, жүрегі айныған.

Алайда, астаналық әйелдің айтуынша, тергеу тығырыққа тірелген. Әйел сараптамалардың кешеуілдеуіне және істің жабылуына кінәлі тараптың атақ-сойылы түрткі екендігіне сенімді.

"Ал кейін істі жаппақ болды, неге екенін табыңыздаршы? Дұрыс! Өйткені бұл ересек ер адамның жұбайы орган қызметкері болып шықты. Прокурормен, бастықпен және анықтаушымен кездесуден кейін ер адамды ҚР ҚК-ның 109-1-бабының, 2-бөлігі, 8-тармағы (кәмелетке толмаған адамға қатысты ұрып-соғу) бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту мүмкін еместігі анықталды. Өйткені сот-медициналық сарапшының қорытындысында физикалық ауырсыну болғаны туралы тұжырым жоқ", - дейді астаналық әйел.

Ауруханадан берілген медициналық анықтамалардың барына қарамастан, сот-медициналық сараптама (СМС) нәтижелері бір айдан астам уақыт бойы тағайындалмай келген, содан кейін сарапшылар жарақат пен ауырсыну іздерінің жоқтығын мәлімдеп, қорытынды шығарған.

Бұл ретте Астана қаласы ПД баспасөз қызметі 2026 жылғы 18 қазанда Zakon.kz тілшісіне мынаны айтты:

"Аталған факті бойынша Нұра ауданының полиция басқармасында қылмыстық іс тіркелді. Іске қатысушы тұлға анықталып, анықтау органына жеткізілді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр".

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
полиция
20:49, 21 маусым 2024
Астанада күтуші екі жасар баланы өлтірді деген күдікке ілінді
Испанияда футбол алаңында 11 жасар баланы өлтіріп кетті
10:57, 19 тамыз 2024
Испанияда футбол алаңында 11 жасар баланы өлтіріп кетті
Астанада автобус күтіп тұрған ер адамның телефонын ұрып-соғып алып кеткен
17:20, 06 ақпан 2025
Астанада автобус күтіп тұрған ер адамның телефонын ұрып-соғып алып кеткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Баходир Джалолов с Эрлингом Холандом и Абдукодиром Хусановым в Манчестере
02:48, 19 қазан 2026
Баходир Джалолов навестил Абдукодира Хусанова и Эрлинга Холанда в Манчестере
Шавкат Рахмонов и Александр Бублик провели неожиданную дуэль взглядов
02:16, 19 қазан 2026
"Хорошо, нам потом драться не надо": Бублик и Рахмонов провели дуэль взглядов (видео)
Портрет профиля Шаттыка Алайдара с официального сайта UWW
01:35, 19 қазан 2026
Борец Шаттык Алайдар уступил в схватке за "бронзу" на молодёжном ЧМ в Лас-Вегасе
Казахстанский борец Мерей Базарбаев после победы над узбекским спорстменом
01:21, 19 қазан 2026
Мерей Базарбаев выиграл "золото" молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: