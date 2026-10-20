Қазақстанда қайырымдылықтың бірыңғай цифрлық ресурсы құрылады
Қайырымдылықтың бірыңғай цифрлық ресурсы – қайырымдылық ұйымдары, олардың қызметі, іске асырып жатқан бағдарламалары мен жобалары, түскен және жұмсалған қаражат көлемі, сондай-ақ заңда көзделген өзге де ақпарат қамтылатын цифрлық дерекқор.
Ресурсты құрудағы мақсат – қайырымдылық ұйымдары қызметінің ашықтығын, айқындығын және есептілігін қамтамасыз ету.
Цифрлық ресурстағы мәліметтер ашық әрі қолжетімді болады.
Уәкілетті орган ресурсты қайырымдылық ұйымдары ұсынған мәліметтерді енгізу, өңдеу, тексеру, жаңарту, сақтау және жариялау арқылы қалыптастырады. Ұйымдар өздері, қызметі, іске асырып жатқан бағдарламалары мен жобалары, түскен және жұмсалған қаражат көлемі, сондай-ақ заңда көзделген өзге де ақпаратты осы ресурс арқылы ұсынады.
Цифрлық ресурста тіркелу үшін қайырымдылық ұйымы электрондық өтініш беріп, оған заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені немесе қайта тіркелгені туралы анықтаманы қоса ұсынады.
Уәкілетті орган өтініш пен құжаттар ұсынылған сәттен бастап бір жұмыс күні ішінде олардың толықтығын тексеріп, ұйымға цифрлық ресурста тіркелгені туралы электрондық хабарлама жібереді.
Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, қайырымдылық ұйымы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оларды түзетіп, өтінішті цифрлық ресурс арқылы қайта жолдайды.
Ұйым тіркелгеннен кейін уәкілетті орган оған цифрлық ресурстағы жеке кабинетке кіруге мүмкіндік береді.
Цифрлық ресурс қайырымдылық ұйымы ұсынған мәліметтер негізінде қалыптастырылады.
Қайырымдылық ұйымы цифрлық ресурста тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеке кабинетіне осы қағидалардың 2-қосымшасында көрсетілген мәліметтерді орналастырады.
Уәкілетті орган қайырымдылық ұйымы туралы мәліметтер ресурста орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде олардың толықтығын тексереді.
Мәліметтердің толықтығы қағидалардың 2-қосымшасында көзделген барлық бөлімнің, бағанның және кестенің толтырылуын білдіреді.
Ұсынылған мәліметтердің толық еместігі немесе қағидалар талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, уәкілетті орган екі жұмыс күні ішінде қайырымдылық ұйымының жеке кабинетіне анықталған сәйкессіздіктерді жою қажеттігі туралы хабарлама жібереді.
Қайырымдылық ұйымы хабарламаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде сәйкессіздіктерді түзетіп, мәліметтерді цифрлық ресурсқа қайта орналастырады.
Сондай-ақ қайырымдылық ұйымы жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей, белгіленген нысан бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі жылдық есебін цифрлық ресурсқа орналастыруға тиіс.
Уәкілетті орган жылдық есептің уақтылы ұсынылуын, ондағы мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығын тексереді.
Жылдық есеп:
- - белгіленген мерзімде орналастырылса, уақтылы ұсынылған;
- - барлық бөлімі мен бағаны толтырылса, толық;
- - ондағы мәліметтер өзекті, толық әрі есеп орналастырылған күнгі нақты деректерге сәйкес келсе, дұрыс деп есептеледі.
Өтінішке немесе мәліметтерге толықтырулар не өзгерістер енгізілген жағдайда, қайырымдылық ұйымы оларды туындаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде жеке кабинетіне орналастырады.
Уәкілетті орган қайырымдылық ұйымының өтінішіне немесе ол туралы мәліметтерге енгізілген толықтырулар мен өзгерістерді алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде цифрлық ресурсқа орналастырады.
Қайырымдылық ұйымы мәліметтер цифрлық ресурста жарияланған күннен бастап тоқсанына кемінде бір рет олардың жаңартылуын қамтамасыз етуге тиіс.
Бұйрық 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.