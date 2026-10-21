#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Құқық

ЕАЭО елдерінде жұмыс істейтін қазақстандықтарға зейнетақы құқығын сақтау жолы түсіндірілді

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2026 15:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанның Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылғы 21 қазанда Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерінде жұмыс істеген кезде еңбек шартын жасасудың маңыздылығын еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қордың мәліметінше, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің еңбеккерлерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген.

Бұл келісім Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан және Ресей азаматтарына өздері жұмыс істейтін Одақ елдерінде зейнетақы құқықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әр мемлекет 2021 жылғы 1 қаңтардан кейін өз аумағында жинақталған еңбек өтілі үшін зейнетақыны ұлттық заңнамасына сәйкес тағайындайды.

Еңбек шарты не үшін қажет?

ЕАЭО елдерінің азаматтарына Одаққа мүше басқа мемлекеттерде жұмысқа орналасу үшін рұқсат немесе патент алу талап етілмейді. Дегенмен өз құқықтарын қорғау үшін еңбек қатынастарын ресми түрде рәсімдеу маңызды.

"Жұмыс істегенін растайтын негізгі құжат – жазбаша еңбек шарты немесе қызмет көрсетуге арналған азаматтық-құқықтық шарт. Онда жұмыс талаптары, тараптардың міндеттері мен еңбекақы мөлшері көрсетіледі. Ауызша келісімдер еңбек өтілін растауды қиындатып, жалақы кешіктірілген немесе дау туындаған жағдайда қызметкердің құқықтарын қорғауға кедергі келтіруі мүмкін", – деп хабарлады БЖЗҚ баспасөз қызметі.

Ресми жұмыс істейтін азаматтар да өздері еңбек ететін елдің заңнамасына сәйкес зейнетақы құқықтарын қалыптастырады. Шарт жасасу және зейнетақы немесе сақтандыру жарналарын төлеу тәртібі әр мемлекетте әртүрлі болуы мүмкін.

Қазақстанда зейнетақы қалай тағайындалады?

Қазақстанда келісім БЖЗҚ-дан зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақтарға қатысты төлемдерге қолданылады. Олар зейнет жасына жеткенде немесе I не II топтағы мүгедектік мерзімсіз белгіленген жағдайда төленеді.

Егер Қазақстан азаматы келісім күшіне енгеннен кейін ЕАЭО-ның басқа елінде жұмыс істесе, зейнетақы алу құқығы туындаған кезде сол мемлекет оның өз аумағында жинақтаған еңбек өтілі үшін төлем тағайындай алады. Бұл ретте өтініш пен қажетті құжаттарды жұмыс істеген елдің құзыретті органына немесе БЖЗҚ-ға тапсыруға болады. Қажетті құжаттар тізбесі тиісті мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалады.

Еңбек өтілін қайдан растауға болады?

Қазақстанда еңбек өтілін растаумен БЖЗҚ және ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті айналысады.

"БЖЗҚ 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап міндетті зейнетақы жарналарының төленгені туралы деректер негізінде еңбек өтілі жөнінде мәлімет береді. Сондай-ақ қор келісім аясында зейнетақы тағайындау туралы өтініштерді қабылдап, қарайды және ЕАЭО елдерінің құзыретті органдары тағайындаған зейнетақы төлемдерін жүзеге асырады", – деп хабарлады БЖЗҚ баспасөз қызметі.

1998 жылға дейінгі еңбек өтілін растау үшін тиісті комитеттің аумақтық бөлімшелеріне жүгіну қажет.

Келісімнің нәтижелері сандармен

2021 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 30 қыркүйекке дейін БЖЗҚ ЕАЭО елдерінің 378 азаматына зейнетақы төлемдерін тағайындаған. Осы кезеңде Одаққа мүше басқа мемлекеттердің құзыретті органдары Қазақстанның 39 азаматына сақтандыру зейнетақысын тағайындады.

2026 жылғы 6 қазанда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің, жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта есептеу, тоқтату және тағайындау туралы шешімді қайта қарау қағидаларына өзгерістер енгізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро
15:50, 21 қазан 2026
21 қазандағы саудада доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
БЖЗҚ, Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары
14:10, 05 желтоқсан 2023
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілер қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналарын қалай аударады
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
14:57, 16 маусым 2026
Зейнетақы жинағын алу шегі өзгерді: БЖЗҚ қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 қазан 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 қазан 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 қазан 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Галымжан Кенжебек потянул сухожилие
01:42, 22 қазан 2026
Галымжан Кенжебек получил повреждение
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: