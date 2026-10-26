"Сығалап, телефонға түсірген". Атырау тұрғыны әйелдер дәретханасындағы оқиғадан кейін қамауға алынды
"Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, дәретханада болған әйелдердің бірі басын көтеріп, көрші кабинаның жоғарғы жағынан жас жігіттің өзіне үңіліп қарап тұрғанын байқаған. Айғайға басқанда жігіт кабинаны іштен бекітіп, сыртқа шықпай қойған. Ақыры күзетшіні оны кабинадан күштеп шығарған.
Куәгерлердің айтуынша, жігіт аңдып қана қоймай, әйелдерді телефонға түсірген. Келушілердің бірі оның галереясынан дәретханада түсірілген фотосуреттер табылғанын айтады. Жас жігіттің өзі болса, мұның бәрін жоққа шығарып, дәлел көрсетуді талап еткен.
Атырау облыстық полиция департаменті жас жігіттің ұсталып, әкімшілік тұрғыдан ұсталғандарға арналған қапасқа қамалғанын хабарлады. Оған ұсақ бұзақылық жасады деген айып тағылуда.
Бұл ретте полиция әйелдерді жасырын түсірді деген ақпараттың расталғанын, әзірге нақтыламаған.