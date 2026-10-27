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Құқық

Таиландтан Қазақстанға есірткі тасыған азамат 16 жылға сотталды

Сот үкімі, Таиланд, Қазақстан, есірткі, ер адам, 16 жыл , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 18:00 Сурет: Zakon.kz
Көлік полицейлері Таиландтан есірткі контрабандасын тасымалдау әрекетінің жолын кесті. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында көлік полицейлері 20 жастағы шетел азаматын анықтап, ұстады. Одан 17 келі есірткі тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында оның Таиландтан Қазақстанға есірткі партиясын жеткізіп, кейін заңсыз өткізу арналары арқылы таратуды жоспарлағаны анықталды. Көлік полицейлерінің жедел әрекетінің арқасында халықаралық есірткі тасымалының жолы кесілді. Сот шешімімен ұсталған азамат кінәлі деп танылып, 16 жылға бас бостандығынан айырылды.

Халықаралық есірткі тасымалы арналарының жолын кесу жұмыстары жалғасуда және ерекше бақылауда.

"Егер ішіндегісі белгісіз зат болса, бөгде адамдардан сақтау немесе тасымалдау үшін, тіпті ақшалай сыйақыға да, сәлемдемелерді, пакеттерді және өзге де заттарды қабылдауға қатаң тыйым салынады. Сенгіштік пен сақтық танытпау адамның қылмысқа сыбайлас ретінде тартылуына және ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін", – дейді көліктегі ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Фараби Елубаев.

Жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері "Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында Астана және Алматы әуежайларында есірткі контрабандасының 27 дерегін анықтап, жолын кесті. Заңсыз айналымнан шамамен 180 мың бір реттік дозаға тең келетін 98 келі есірткі тәркіленді. Осылайша есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесі елге есірткі жеткізудің сыртқы арналарының жолын кесті. Тәркіленген заттардың қара нарықтағы жалпы құны 2,5 млрд теңгеге бағаланады. Бұл көрсеткіштердің артында азаматтардың және тұтас ұлттың денсаулығын қорғау жолында күн сайын қажырлы еңбек етіп жүрген тәртіп сақшыларының жұмысы тұр.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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