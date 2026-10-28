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Құқық

Қазақстанда салық аудитінің қорытындысын рәсімдеу талаптары өзгерді

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2026 16:52 Фото: freepik
Қаржы министрі 2026 жылғы 20 қазандағы бұйрығымен салық аудитін жүргізу және салық аудитінің қорытындысын ұсыну қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, "салық аудитінің қорытындысы" ұғымы нақтыланды. Ол салық аудитінің нәтижелері бойынша жасалған қорытындыны білдіреді.

Сонымен қатар қорытындыны аудитор-орындаушының жеке мөрімен және аудиторлық ұйымның мөрімен куәландыру талабы белгіленді. Құжат бұрынғыдай аудитордың қолымен рәсімделіп, ұйым басшысының қолымен бекітіледі. Бұдан бөлек, салық аудиті қорытындысының жаңа нысаны бекітілді.

Атап айтқанда, бөлімдердің құрылымы қайта қаралып, аудит жүргізілетін субъект және аудит нәтижелері туралы мәліметтердің нөмірленуі өзгертілді. Салық төлеушінің куәлігі, электрондық салық төлеуші ретінде тіркелуі және төлем терминалдарының тіркеу деректері туралы ақпаратты қамтитын жекелеген жолдар алынып тасталды.

Бұдан басқа, аудит нәтижелерін көрсетуге арналған кестелер жаңартылды. Олардың ішінде салық салынатын кірісті, өткен кезеңдерден ауыстырылған залалдарды және түзетулерді есептеуге арналған кестелер бар.

Бұйрық 3 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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