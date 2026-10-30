Шымкентте көлігінен 4 млн теңгенің заты табылған ер адам қамауға алынды
Сурет: Zakon.kz
Шымкентте полиция қызметкерлері электрондық тұтыну жүйелерін заңсыз сатумен айналысқан азаматты ұстады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің автокөлігінен жалпы саны 400 вейп табылып, тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тәркіленген өнімдердің жалпы құны — 4 миллион теңге.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.
Полиция елімізде электрондық тұтыну жүйелерін, яғни вейптерді сатуға, таратуға, әкелуге және өндіруге заңмен қатаң тыйым салынатынын ескертеді. Аталған талаптарды бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.
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