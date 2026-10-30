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Құқық

Шымкентте көлігінен 4 млн теңгенің заты табылған ер адам қамауға алынды

Полиция, Шымкент, көлік, тексеру, вейп, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2026 21:44 Сурет: Zakon.kz
Шымкентте полиция қызметкерлері электрондық тұтыну жүйелерін заңсыз сатумен айналысқан азаматты ұстады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің автокөлігінен жалпы саны 400 вейп табылып, тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, тәркіленген өнімдердің жалпы құны — 4 миллион теңге.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция елімізде электрондық тұтыну жүйелерін, яғни вейптерді сатуға, таратуға, әкелуге және өндіруге заңмен қатаң тыйым салынатынын ескертеді. Аталған талаптарды бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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