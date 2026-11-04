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Құқық

Қазақстан банктерінде алаяқтыққа қарсы талаптар күшейтіледі

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2026 16:35 Фото: Zakon.kz
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк қызметін реттеу мәселелері бойынша басқарманың кейбір қаулыларына өзгерістер енгізу жөнінде түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба банктердегі алаяқтық және құқыққа қайшы оқиғалар тәуекелдерін басқару жүйесіне қойылатын талаптарды жетілдіруге, сондай-ақ ірі инвестициялық жобаларды банктік қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Бұдан бөлек, құжат банктердегі тәуекелдерді басқару тиімділігін арттыруды, ішкі бақылау тетіктерін жетілдіруді және тау-кен өнеркәсібіндегі ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қосымша жағдай жасауды көздейді.

Атап айтқанда, жоба аясында:

  • қаржы ұйымдарының тәуекел бейінін ескере отырып, өзге ақпаратқа аудит жүргізу тәртібін жетілдіру ұсынылады. Бұл аудиторлық рәсімдердің сапасы мен тиімділігін арттыруға, ішкі бақылау жүйесін нығайтуға және операциялық тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік береді;
  • бір қарыз алушыға шаққандағы тәуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициентін (К3) есептеу тәсілін жетілдіру көзделген. Бұл банктердің тау-кен өнеркәсібіндегі ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған.

Құжат қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында 19 қарашаға дейін тұрады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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