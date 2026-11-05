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Құқық

Тоқаев Пәкістанмен кеден саласындағы ынтымақтастық туралы заңға қол қойды

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 12:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Пәкістан Ислам Республикасының Үкіметі арасындағы кеден ісі саласындағы ынтымақтастық және өзара әкімшілік көмек туралы келісімді ратификациялау туралы" заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа 2026 жылғы 4 ақпанда Исламабад қаласында қол қойылған.

Келісімде ақпарат алмасуды жеделдету, қауіп-қатерлердің алдын алу және жолын кесу жөніндегі шараларды келісу, сондай-ақ құзыретті органдардың іс-қимылын үйлестіру арқылы тұрақты әрі тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету көзделген.

Келісімді ратификациялау кеден ісі саласындағы өзара іс-қимыл мен уақтылы ынтымақтастықты қамтамасыз етудің құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте ақпаратты жедел алмасу және осы саладағы ынтымақтастық шараларын келісу де қарастырылған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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