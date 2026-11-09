Қазақстанда соттылығының бар-жоғы туралы анықтама беру тәртібі өзгереді
Атап айтқанда, "Соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларына бірқатар түзету енгізілген.
Енді жеке басын куәландыратын құжаттар туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері "электрондық үкімет" шлюзі (ЭҮШ) арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден алады. Егер цифрлық жүйелерде қажетті мәліметтер болмаса, құжаттардың цифрлық көшірмелерін жасап, түпнұсқаларын қызмет алушыға қайтарады.
Мемлекеттік корпорация құжаттарды қабылдаған күні қызмет көрсетушіге жеткізуді қамтамасыз етеді.
Құжаттар Мемлекеттік корпорация арқылы тапсырылған кезде қызмет алушыға олардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.
Құжаттарды қабылдаған күн мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді.
Егер өтініште немесе қызмет алушы ұсынған құжаттарда қателер мен дәлсіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұны талаптарға сәйкес келмесе немесе құжаттар топтамасы толық болмаса, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтінішті цифрлық күту парағы арқылы қабылдайды.
Қызмет алушы анықталған кемшіліктерді белгіленген тоқтата тұру мерзімі ішінде жойғаннан кейін құжаттарды қайта тапсыра алады.
Бұл ретте кемшіліктерді түзету үшін бес жұмыс күні беріледі. Аталған уақыт мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің жалпы есебіне кірмейді.
Егер кемшіліктер жойылса, мемлекеттік қызметті алуға арналған өтініш пен құжаттарды қабылдау күні ретінде қызмет алушының алғаш жүгінген күні есептеледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі анықталған кемшіліктер жойылған сәттен бастап қайта жалғасады.
Ал белгіленген мерзімде кемшіліктер түзетілмесе, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтініш пен құжаттарды қабылдаудан бас тартып, соттылығының бар-жоғы туралы анықтама беруге арналған құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Мемлекеттік корпорация арқылы өтініш берілген жағдайда оның қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш (қызмет алушының сұрау салуы) құжаттар қабылданған күні ЭҮШ арқылы қызмет көрсетушінің "Талдау орталығы" цифрлық жүйесіне жіберіледі.
Ал портал арқылы өтініш берген кезде қызмет алушының жеке кабинетіне мемлекеттік қызмет көрсету туралы сұрау салудың қаралу мәртебесі, сондай-ақ анықтаманы алатын күн мен уақыт көрсетілген хабарлама жіберіледі.
Анықтамадағы сауалнама деректері (тегі, аты, әкесінің аты), туған күні (күні, айы, жылы) және туған жері "Жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасындағы мәліметтерге сәйкес көрсетіледі.
Сонымен қатар қызмет алушының таңдауымен мемлекеттік қызметті прокуратура, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою қызметімен біріктірілген тәсілде алуға болады. Апостиль қойылған соттылығының бар-жоғы туралы анықтаманы алу үшін өтініш портал немесе Мемлекеттік корпорация арқылы жіберіледі.
"Прокуратура, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою" мемлекеттік қызметі үшін өтініш пен қажетті құжаттар немесе мәліметтер қабылданған күннен бастап мемлекеттік баж алынады. Оның мөлшері біріктірілген тәсілмен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді реттейтін нормативтік құқықтық актілерге сәйкес белгіленеді.
Мемлекеттік бажды төлеу "электрондық үкімет" шлюзі немесе екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылады.
Егер біріктірілген тәсілмен қызмет алу үшін электрондық өтініш портал арқылы берілсе, қызмет алушы қосымша екі мәліметті таңдайды:
- қызмет нәтижесі ұсынылатын шет мемлекеттің атауын;
- қызмет нәтижесін қағаз түрінде алу үшін Мемлекеттік корпорацияның филиалын.
- Біріктірілген тәсілмен мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі – 10 жұмыс күні. Оның ішінде:
- соттылығының бар-жоғы туралы анықтаманы дайындау – 5 жұмыс күні;
- анықтамаға апостиль қою – 5 жұмыс күні.
Қызмет нәтижесінде апостиль мөртабаны қойылған соттылығының бар-жоғы туралы қағаз түріндегі анықтама немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы жауап беріледі.
Мемлекеттік корпорация арқылы біріктірілген тәсілмен қызмет алу үшін апостиль қойылған анықтаманы беру туралы өтініш тапсырылады. Сонымен қатар апостиль қою қызметі үшін мемлекеттік баж төленгенін растайтын түбіртек ұсынылады.
Осындай өзгерістер мына мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларына да енгізілді:
- "Прокуратура, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою";
- "ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның аумақтық органдарының архивтері шегінде архивтік анықтамалар және/немесе архивтік құжаттардың көшірмелерін беру";
- "Адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер беру".
Бұйрық 2026 жылғы 17 қарашадан бастап күшіне енеді.