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Құқық

Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің жаңа функциялары бекітілді

Министерство транспорта РК, МТ РК, Министерство промышленности и строительства РК, МПС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2026 16:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Үкіметтің 2026 жылғы 4 қарашадағы қаулысымен Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі туралы ережеге өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, министрліктің құзыретіне бірқатар жаңа функция қосылды:

  • Жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу жұмыстарының жобаларына кешенді сараптама жүргізу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
  • уранды барлау немесе өндіру жөніндегі келісімшарт бойынша бастапқы жер қойнауы учаскесін ұлғайту мақсатында сұралатын учаскенің кеңістіктік шекараларын келісу және оның жер қойнауын пайдалануға берілмегенін растау;
  • өнеркәсіптік (өндірістік) нысан салу жөніндегі инвестициялық жобалардың талаптарын ескеретін қала құрылысы құжаттамасын әзірлеу немесе оған өзгерістер енгізу мүмкіндігін жергілікті атқарушы органдардың растауы;
  • жалғыз тұрғынжайы апатты деп танылған азаматтарға коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру және бөлу қағидаларын әзірлеу және бекіту.

Сонымен қатар министрліктің кейбір функциялары жаңа редакцияда жазылды:

  • құрылыс жобаларына кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге, сондай-ақ қала құрылысы жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жасауға қатысу үшін сараптамалық топтар құру және мамандарды (сарапшыларды), мамандандырылған институттар мен ұйымдарды тарту қағидаларын әзірлеу және бекіту;
  • ҚР заңдарына сәйкес республикалық маңызы бар қалалардың, астананың және ерекше мәртебесі бар облыстық маңызы бар қалалардың сәулеттік келбеті мен қала құрылысын жоспарлау қағидаларын келісу;
  • тұрғынжайға мұқтаж Қазақстан азаматтары мен қандастарды бірыңғай республикалық электрондық базаға және "Тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы" электрондық базасына есепке қою және есептен шығару қағидаларын, сондай-ақ аталған электрондық базаны жүргізу мен түгендеу тәртібін әзірлеу және бекіту.

Қаулы 2026 жылғы 17 қарашадан бастап күшіне енеді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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