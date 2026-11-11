#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
444.76
495.37
5.37
Құқық

Павлодарда сабаққа кешіккен оқушының үстінен қылмыстық іс қозғалды

Оқушы, Павлодар, жалған хабарлама, қылмыстық іс, лаңкестік, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 19:45 Сурет: pexels
Павлодарда жедел қызмет нөміріне қоңырау шалып, жоспарланып отырған терроризм актісі туралы жалған хабарлама берген жасөспірімге қатысты қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай, жасөспірім сабаққа кешігіп келген. Спорт залында қараусыз қалған телефонды байқап, жедел қызмет нөміріне қоңырау шалған. Ол жоспарланып отырған терроризм актісі туралы хабарлаған.

Жасөспірімнің айтуынша, ол мұндай әрекеттің қандай салдарға әкелуі мүмкін екенін ойламаған. Полиция қызметкерлері қоңырау түскен телефон нөмірін жедел анықтап, оқиғаның барлық мән-жайын тексерді.

"Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама беру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Кәмелетке толмаған жасөспірімді заңды өкілдерінің бақылауына тапсырылды", – деді Павлодар қаласы полиция басқармасының бастығы Балғабай Қапаров.

Полиция терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама беру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді. Заңнамаға сәйкес мұндай әрекет үшін бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Сонымен қатар жалған хабарламаға байланысты жедел қызметтердің әрекет етуіне жұмсалған шығындар өтелуге тиіс. Аталған жағдайда келтірілген шығындарды өндіру мәселесі жасөспірімнің заңды өкілдеріне қатысты қаралады.

Полиция ата-аналарды балаларға мұндай әрекеттердің салдарын түсіндіруге және жедел қызмет нөмірлеріне тек нақты көмек қажет болған жағдайда ғана хабарласу керектігін ескертуге шақырады. Ойланбай жасалған бір қоңыраудың өзі ауыр құқықтық және материалдық салдарға әкелуі мүмкін.

Бұған дейін елімізде пошта сәлемдемесі желеуімен алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болғаны ескертілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Мейрамхана, жаппай астан улану, қылмыстық іс, Павлодар
18:47, 27 маусым 2025
Павлодарда мейрамханада қонақтардың жаппай астан улану фактісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
15:47, 03 ақпан 2025
Несие рәсімдеу кезіндегі алаяқтық: Павлодарда банк қызметкерлеріне қарсы қылмыстық іс қозғалды
Қостанайда терроризм актісі туралы жалған ақпарат берген жасөспірім жауапқа тартылды
12:53, 21 ақпан 2026
Қостанайда терроризм актісі туралы жалған ақпарат берген жасөспірім жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: PFL
21:37, Бүгін
Менеджер Усмана Нурмагомедова высказался о возможном переходе бойца в UFC
Фото: НОК РК
21:06, Бүгін
Казахстанская таеквондистка Юн пробилась в полуфинал юношеской Олимпиады-2026
Фото: fmf.md
20:38, Бүгін
Полузащитник сборной Молдовы Рэйляну может продолжить карьеру в КПЛ
Фото: ФФУ
20:04, Бүгін
"Ордабасы" официально усилился украинским полузащитником Алексеем Гуцуляком
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: