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Құқық

Пошта сәлемдемесі желеуімен алаяқтықтың тағы бір түрі пайда болғаны ескертіледі

Сәлемдеме, пошта, алаяқтық , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2026 18:54 Сурет: magnific.com
Бас прокуратура азаматтарға қазақстандықтардың дербес деректерін ұрлауға бағытталған интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаскүнемдер өздерін "Қазпошта" АҚ қызметінің өкілдері ретінде таныстырып, азаматтарға пошта жөнелтілімдерін жеткізу туралы жалған хабарламалар таратуда.

"Мәселен, 2026 жылғы 9 қарашадан бастап +212 6 12 82 15 27 шетелдік абоненттік нөмірінен алушыларға сәлемдеменің алдағы жеткізілімі туралы хабарлайтын хабарламалар тіркелуде. Сондай-ақ хабарламалар басқа нөмірлерден де келуі мүмкін. Жеткізу мекенжайын нақтылау қажеттілігін сылтауратып, азаматтарға қоса берілген сілтеме арқылы өту және жетіспейтін мәліметтерді өз бетінше толтыру ұсынылады. Хабарламаға шынайылық сипатын беру үшін сілтеме арқылы өту тәртібі көрсетілген нұсқаулық қосымша жіберіледі. Алайда, сілтеме пошта қызметінің сервисіне ұқсатып жасалған жалған интернет-ресурсқа апарады. Іс жүзінде ол фишингтік "тұзақ" болып табылады, оның көмегімен алаяқтар дербес деректерді, соның ішінде тұрғылықты мекенжайлар мен өзге де құпия ақпаратты жинайды". ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Бұл ретте сәлемдемені жеткізу туралы хабарламаға ұқсатып жасалған фишингтік интернет-ресурс пайдаланылды, бұл пошта қызметінің ресми хабарламасы сияқты көрініс туғызып, пайдаланушыларды жаңылыстырды.

Алаяқтық хабарламалардың мемлекеттік тілде жіберілуі ерекше қауіп төндіреді, өйткені оны пайдалану сенім тудырады және алушының қырағылығын төмендетеді. Хабарламалар ресми-іскерлік стильді, пошта қызметінің хабарламаларына тән тұжырымдар мен атрибуттарды қолдана отырып ресімделеді.


"Нәтижесінде алушыларда хабарламаның түпнұсқалығы туралы жалған әсер қалыптасады, бұл зиянды сілтемелерге өту, дербес деректер мен ақшалай қаражатты қаскүнемдерге беру қаупін арттырады. Бас прокуратура азаматтарды цифрлық сақтық танытуға: күмәнді сілтемелерге өтпеуге, белгісіз ресурстарға дербес және банктік деректерді енгізбеуге, ал пошта жөнелтілімдерін жеткізу туралы ақпаратты тек пошта қызметтерінің ресми арналары арқылы тексеруге шақырады", делінген хабарламада.

Есте сақтаңыз: сәлемдеме туралы зиянсыз көрінетін хабарламаның артында алдау жолымен сіздің дербес деректеріңізді иемдену және ақшалай қаражатыңызды ұрлау әрекеті жасырынуы мүмкін.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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