"Аукционға шыққан көліктер". Көкшетау тұрғыны таныстарының 41 млн теңгесін иеленіп, із-түссіз кеткен
Сурет: pixabay
Көкшетауда бес адам құрбаны болған алаяқтық ісі тергеліп жатыр. Ер адам таныстарына аукционнан тиімді бағамен көлік сатып алып беруді уәде еткен. Алайда ақырында жәбірленушілер ақшасыз әрі көліксіз қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тергеу мәліметтері бойынша, 40 жастағы қала тұрғыны 2023 жылы алдау схемасын жасаған. Ол туыстары мен таныстарына Астанада аукционнан автокөлік сатып алуды ұсынып, бағаны төмендетіп бере аламын деп сендірген.
Сенімге кіру үшін ер адам бөліп төлеу тәсілін ұсынады: алдымен алғашқы жарнаны, ал қалған соманы көлік құралын алғаннан кейін. Танысына сенген азаматтар оған үлкен ақша берген.
"Жәбірленушілердің бірі күдіктіге 11 миллион 559 мың теңге берген Көкшетаудың 38 жастағы тұрғыны болды. Үш жылдың ішінде ер адам бес жәбірленушіден 41 миллион теңгеден астам қаражат алды. Алайда, уәделер орындалмады: жәбірленушілер көліктерді де, ақшаларын да қайтара алмаған. Ал күдікті түрлі сылтаулар айтып, олардың көз алдында жүре берген. Жәбірленушілер полицияға арыз бере бастағанда, ер адам тергеуден қашып, біраз уақыт іздеуде болды. Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, қамауда отыр, сотқа дейінгі тергеу жалғасуда". Ақмола облыстық ПД баспасөз қызметі
Айта кетсек, алматылық 24 жастағы әйелдің үстінен алаяқтық қылмысы бойынша 29 іс қозғалды.
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