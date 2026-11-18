Жөнделмеген жолға төленген 45 млн теңге: ҰҚК әкімдік қызметкерлеріне қатысты істі тергеп жатыр
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Успен ауданының прокуратурасы автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде заңдылықтың сақталуына жүргізген тексеру барысында аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын жымқыру фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 18 қарашада өңір прокуратурасы хабарлады:
"Успен ауылдық округі әкімінің аппараты жөнделмеген ауылішілік жол учаскесі үшін «МКК-Элит Строй» ЖШС-не заңсыз түрде 45 млн теңге аударған. Аталған факті бойынша прокуратура әкімдік пен мердігер ұйымның лауазымды тұлғаларына қатысты Қылмыстық кодекстің 189-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Тергеуді Павлодар облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті жүргізуде".
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Бұған дейін "Жібек жолы" шекаралық өткізу пунктінің құрылысы демеушілер есебінен қаржыландырылғаны хабарланған.
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