Ресейліктер АҚШ визасына құжаттарды тек Астана мен Варшавада тапсыра алады
Бұл туралы АҚШ Мемлекеттік департаментінің сайтында жарияланған хабарламада айтылған. Жаңа ережелерге сәйкес, өтініш берушілер АҚШ дипломатиялық өкілдіктеріне тек өз елінде немесе тұрақты тұратын мемлекетінде ғана құжат тапсыра алады.
Мемлекеттік департаменттің мәлімдемесінде, АҚШ елшіліктері мен консулдықтары виза бермейтін елдердің азаматтары құжаттарын тек белгілі бір қалаларда ғана тапсыра алатыны көрсетілген. Әрбір елге бір немесе екі қала бекітілген, арнайы тізім жарияланды.
Барлығы тізімге 17 ел енгізілген, олардың азаматтары виза алу үшін белгілі бір қалаларға баруға мәжбүр болады.
Атап айтқанда:
- ресейліктер – Астана немесе Варшавадағы АҚШ дипломатиялық өкілдіктеріне құжат тапсыра алады;
- Беларусь азаматтары – Вильнюс пен Варшавада;
- Украина азаматтары – Краков пен Варшавада;
- Ауғанстан азаматтары – Исламабадта;
- Иран азаматтары – Дубайда.
Көші-қонға жатпайтын визаларға туристік (B-2), іскерлік (B-1), журналистік (I) және тағы басқа бірқатар санаттар кіреді. Бұл шектеулер A, G, C-2, C-3, НАТО визалары мен дипломатиялық немесе ресми типтегі визаларға қатысты емес.
Сонымен қатар басқа елшіліктерде виза ерекше жағдайларда ғана берілуі мүмкін. Мысалы, төтенше гуманитарлық, медициналық немесе саяси себептер бойынша.
Сондай-ақ, Қазақстанның шетелдіктерге студенттік виза алу ережелерін қатаңдатқысы келетіні белгілі болды.