Қазақстанда жаңартылған ұлттық деңгейде айқындалатын үлес жобасы әзірленеді
Премьер-министр 2025 жылғы 5 қыркүйектегі өкімімен жаңартылған ұлттық деңгейде айқындалатын үлес (ҰДАҮ) жобасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобын құру туралы тапсырмаға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта: "Жаңартылған ұлттық деңгейде айқындалатын үлесті әзірлеу жөніндегі жұмыс тобын құру" – делінген.
Жұмыс тобының құрамына енгізілгендер:
- ҚР Премьер-министрінің бірінші орынбасары – жетекші;
- ҚР Экология және табиғи ресурстар вице-министрі – жетекшінің орынбасары;
- ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Климаттық саясат департаментінің директоры – хатшы;
- ҚР Сыртқы істер вице-министрі;
- ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- министрліктердің вице-министрлері;
- ҚР Үкіметі Аппаратының индустриялық және инфрақұрылымдық даму бөлімінің меңгерушісі;
- ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің өкілі (келісім бойынша);
- "Атамекен" ҰКП басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ басқарма төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- "ECOJER" Қазақстанның аймақтық экологиялық бастамалар ассоциациясының бас директоры (келісім бойынша);
- "Жасыл даму" АҚ басқарма төрағасы (келісім бойынша);
- "KAZENERGY" мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдары қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша);
- "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ Энергетикалық және тау-кен активтері департаментінің директоры (келісім бойынша);
- "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ Мұнай-газ активтері департаментінің директоры (келісім бойынша);
- "Самұрық-Энерго" АҚ "Энергоүнемділік, инновациялық даму және экологиялық қауіпсіздік" департаментінің директоры (келісім бойынша);
- "Жасыл технологиялар және инвестициялық жобалардың халықаралық орталығы" КЕАҚ басқарма төрағасы (келісім бойынша);
- ҚР тау-кен және металлургия кәсіпорындары қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша);
- ҚР Химиктер одағының вице-президенті (келісім бойынша);
- "QAZCEM" цемент және бетон өндірушілер қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша);
- "KazWaste" қалдықтарды басқару қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша);
- Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығының төрағасы (келісім бойынша);
- БҰҰ Даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілінің орынбасары (келісім бойынша);
- GIZ халықаралық ынтымақтастық жөніндегі герман қоғамының климаттың өзгеруі жөніндегі сарапшысы (келісім бойынша).
Жұмыс тобына 2025 жылғы 1 қарашаға дейін жаңартылған ұлттық деңгейде айқындалатын үлес жобасын әзірлеп, ҚР Үкіметіне енгізу тапсырылды.
