Мемлекет басшысы Сауд Арабиясы Корольдігінің ұлттық мейрамына орай құттықтау жеделхаттарын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 11:29 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы Корольдігінің ұлттық мерекесіне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтардың және өзінің атынан Қос киенің сақшысы, Сауд Арабиясының Королі Салман бен Әбделазиз Әл Сауд пен Сауд Арабиясының Тақ мұрагері, Премьер-министрі Мұхаммед бен Салман Әл Саудты және барша сауд халқын осы елдің Ұлттық күнімен құттықтады.

Президент Сауд Арабиясы еліміздің араб әлемі мен Таяу Шығыс өңіріндегі сенімді әрі басты серіктестерінің біріне айналғанына тоқталды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясының Королі мен Сауд Арабиясы Тақ мұрагерінің жауапты қызметтеріне толағай табыс, сауд халқына құт-береке тіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Дүниежүзілік ислам лигасының бас хатшысын қабылдады
15:31, 15 қыркүйек 2025
Президент Дүниежүзілік ислам лигасының бас хатшысын қабылдады
ІІ Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевты Иорданияның жоғары орденімен наградтады
14:02, 27 тамыз 2025
ІІ Абдалла Қасым-Жомарт Тоқаевты Иорданияның жоғары орденімен наградтады
Тоқаев пен Абу-Дабидің Тақ мұрагері "Қазақстан – БАӘ" бизнес-форумына қатысты
17:50, 12 мамыр 2025
Тоқаев пен Абу-Дабидің Тақ мұрагері "Қазақстан – БАӘ" бизнес-форумына қатысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
