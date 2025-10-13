Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты
Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысына өзгерістер енгізу туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатқа сәйкес, консулдардың азаматтыққа байланысты бірқатар функциялары нақтыланды.
Енді консул:
- Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын тұлғалардан азаматтыққа байланысты өтініштерді қабылдап, қажетті құжаттармен бірге оларды Сыртқы істер министрлігі арқылы Президенттің қарауына жібереді;
- Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұратын тұлғалардың Қазақстан азаматтығын жоғалтқанын тіркейді;
- Шетелде тұратын тұлғалардың Қазақстан азаматтығына тиесілі немесе тиесілі еместігін анықтайды;
- Қазақстан Республикасынан тыс тұрақты тұратын азаматтарды Президенттің азаматтыққа қатысты қабылдаған шешімі туралы хабардар етеді.
Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript