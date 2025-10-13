#Қазақстан
Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасының Консулдық жарғысына өзгерістер енгізу туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, консулдардың азаматтыққа байланысты бірқатар функциялары нақтыланды.

Енді консул:

  • Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты тұратын тұлғалардан азаматтыққа байланысты өтініштерді қабылдап, қажетті құжаттармен бірге оларды Сыртқы істер министрлігі арқылы Президенттің қарауына жібереді;
  • Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұратын тұлғалардың Қазақстан азаматтығын жоғалтқанын тіркейді;
  • Шетелде тұратын тұлғалардың Қазақстан азаматтығына тиесілі немесе тиесілі еместігін анықтайды;
  • Қазақстан Республикасынан тыс тұрақты тұратын азаматтарды Президенттің азаматтыққа қатысты қабылдаған шешімі туралы хабардар етеді.

Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
