#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Қазақстанда Парламенттің 30 жылдығына арналған медаль тағайындалды

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 16:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 қазанда "Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл" мерекелік медалі туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Медаль Қазақстан Республикасының Парламентінің 30 жылдығына орай және қазақстандық парламентаризмнің дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқан Қазақстан мен шетел азаматтарын марапаттау мақсатында тағайындалды.

Сонымен қатар мерекелік медальмен наградтау ережеcі де бекітілді.

Сурет: Құжаттан скриншот

Медальға ұсыну туралы ұсыныстарды ҚР Президентіне Парламент палаталарының төрағалары, Үкімет, Конституциялық сот, Жоғарғы сот, министрліктер мен өзге де орталық мемлекеттік органдар, сондай-ақ Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен облыстардың әкімдері және қоғамдық бірлестіктер енгізеді.

Мерекелік медальді ҚР Президенті табыстайды.

Президенттің атынан және тапсырмасы бойынша медальді келесі тұлғалар табыстауы мүмкін:

  • ҚР Мемлекеттік кеңесшісі;
  • Парламент палаталарының төрағалары;
  • облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдері;
  • Президент өкілеттік берген өзге де лауазымды тұлғалар.

Медаль салтанатты жағдайда тапсырылады және марапатталушыға жеке табысталады. Марапаттау кезінде ҚР Президентінің тиісті Жарлығы жария етіледі.

Әрбір марапатталған азаматқа медальмен бірге белгіленген үлгідегі куәлік беріледі.

Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев Армениямен арадағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы заңға қол қойды
17:05, Бүгін
Тоқаев Армениямен арадағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы заңға қол қойды
Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты
10:22, 13 қазан 2025
Президент консулдардың азаматтық мәселелеріне қатысты өкілеттіктерін жаңартты
Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі болып тағайындалды
13:43, 08 маусым 2025
Дәурен Қосанов Қорғаныс министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: