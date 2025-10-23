#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Саясат

Мәулен Әшімбаев дипфейк авторларын алаяқ ретінде жауапқа тартуды ұсынды

Маулен Ашимбаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 11:48 Фото: parlam.kz
Сенат спикері Мәулен Әшімбаев 2025 жылғы 23 қазанда дипфейктердің авторлары өз әрекеттері үшін жауап беріп, алаяқтық, бопсалау немесе заңсыз ақша жинау баптары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылуы тиіс екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сенаттың отырысында жасанды интеллект (ЖИ) туралы заң талқылану барысында дипфейктердің таралу мәселесі көтерілді. Әсіресе, соңғы уақытта адамдардың дауысын қолдан жасап, қоңыраулар арқылы алдау фактілерінің жиілегені айтылды.

"Бірақ мәселе тек қоңырауларда емес. Біз әлеуметтік желілерде де түрлі адамдардың атынан жасалған көптеген дипфейктерді көріп отырмыз. Онда шындыққа жанаспайтын мәлімдемелер жасалады, кей оқиғаларға жалған қолдау білдіріледі. Бұл – тек бастамасы, алғашқы белгілері ғана", – деді Мәулен Әшімбаев.

Оның айтуынша, жасанды интеллект технологиялары дамыған сайын жалған ақпарат пен манипуляциялардың қаупі күшейіп келеді.

"Мұның барлығын ЖИ емес, адамдар өздері жасайды. Сондықтан оларды алаяқтық, бопсалау немесе заңсыз ақша жинау бойынша жауапкершілікке тарту қажет. Әрине, бұл өте нәзік мәселе", – деп атап өтті Сенат спикері.

Айта кетсек, 2025 жылдың 19 ақпанында Қазақстанда жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасы әзірленгені белгілі болды.

3 наурызда Мәжіліс депутаты Екатерина Смышляева "Жасанды интеллект туралы" заң жобасын таныстырған еді.

14 мамырда Мәжіліс депутаттары заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.

24 қыркүйекте Мәжіліс заңды екінші оқылымда қабылдап, оны Сенатқа жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мәулен Әшімбаев АЭС бойынша референдумда дауыс берді
09:29, 06 қазан 2024
Мәулен Әшімбаев АЭС бойынша референдумда дауыс берді
Мәулен Әшімбаев қайтадан сенат спикері болды
10:59, 26 қаңтар 2023
Мәулен Әшімбаев қайтадан сенат спикері болды
Мәулен Әшімбаев: Біз Батыстың санкцияларын бұзбаймыз
13:56, 18 мамыр 2023
Мәулен Әшімбаев: Біз Батыстың санкцияларын бұзбаймыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: