#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Саясат

Мемлекет басшысы: Біз өткеннен сабақ алып, ешкімге жалтақтамай, өз жолымызбен жүріп келеміз

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында елдің даму жолы мен жеткен жетістіктері туралы сөз сөйледі, деп хабарлайды Akorda.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 12:56 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған салтанатты жиында елдің даму жолы мен жеткен жетістіктері туралы сөз сөйледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы заңғар ойшыл Әбіш Кекілбаевтың "Өткеннен тағылым, ертеңнен үміт іздегендер ғана ілгері баса алады" деген сөзін еске алып, ұлт тарихында еңбегі сіңген қайраткерлердің есімі әрдайым құрметпен аталып, ұмытылмайтынын атап өтті.

"Біз әр кезеңде ел дамуына үлес қосқан мемлекет және қоғам қайраткерлеріне құрмет көрсетеміз. Сонымен бірге келешекке зор сеніммен қарап, биік мақсаттарға ұмтыламыз", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің егемендік алған жылдардағы басты жетістіктеріне тоқталып, Қазақстанның әлемге танылған, шекарасы шегенделген, бірлігі бекем мемлекетке айналғанын айтты.

"Біз өткеннен сабақ алып, ешкімге жалтақтамай, өз жолымызбен жүріп келеміз", – деді Мемлекет басшысы.

Президент соңғы жылдары халықтың әл-ауқатын арттыру мен елді жаңғырту бағытында атқарылған ірі реформаларды атап өтті. Оның ішінде 2019 жылдан бері жүргізілген саяси және экономикалық өзгерістер, Конституцияға енгізілген түзетулер, Парламент пен Үкіметтің өкілеттігін кеңейту, Конституциялық соттың құрылуы және Кассациялық сот жүйесінің іске қосылуы бар.

"Бұл реформалар қоғамда әділеттілікті күшейтіп, Қазақстанды жаңа сапалық деңгейге көтеруге мүмкіндік берді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
12:58, Бүгін
2019 жылдан бері экономикамыз 16 пайызға өсті - Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
12:51, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Республика күні – халқымыздың дербес ел болуына жол ашқан қастерлі күн
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған салтанатты концертті тамашалады
18:50, 24 қазан 2023
Мемлекет басшысы Республика күніне арналған салтанатты концертті тамашалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: