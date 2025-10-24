Қазақстандық спортшылар мен ғалымдар президент қолынан жоғары мемлекеттік наградаларды алды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күні қарсаңында бір топ азаматқа жоғары мемлекеттік наградаларды табыстады. Президент өз сөзінде елімізде қажырлы еңбегінің арқасында нағыз еңбек адамы атанған азаматтар өте көп екенін атап өтті.
"Бүгін арамызда Мұрат Кеңесұлы Қаражұманов отыр. Ол 45 жылға жуық табанды еңбек етіп, ауыл шаруашылығын дамытуға зор үлес қосты. Майталман механизатор жас мамандарға жол көрсетіп, мол тәжірибесін бөлісуде. Бұл салада Қаражұмановтар әулетінің 30-дан астам өкілі жұмыс істейді. Олардың жалпы еңбек өтілі 600 жылдан асады", – деді Президент.
Мұрат Кеңесұлы Қаражұмановқа "Қазақстанның Еңбек Ері" атағын беру туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ, жұмысшы мамандықтары жылы аясында адал еңбегімен Қазақстанның дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды марапаттау дәстүрі жалғасуда. Бүгінгі мерекеде Сергей Петрович Чернобай да құрметке ие болды. Ол – еңбегі ерен кенші, "Шахтер даңқы" белгісінің толық кавалері, отандық көмір өндірісінде аты аңызға айналған тұлға. Оның отбасы да адал еңбектен табыс тауып, өндіріс саласында 150 жылдан астам еңбек өтілі бар. Сергей Петрович Чернобайға жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі – "Қазақстанның Еңбек Ері" атағы берілді.
Сондай-ақ, Александр Анатольевич Касицин "Еңбек Даңқы" орденінің толық иегері ретінде танылып, еңбек жолын қарапайым зоотехниктен бастап еліміздегі ең озық агроөнеркәсіп шаруашылықтарының бірінің басшысына дейін көтергені үшін "Отан" орденімен марапатталды.
Қазақстанның еңбек сіңірген журналисі Сергей Васильевич Харченко өз ісін жақсы көретін, Отанын шексіз сүйетін жан ретінде I дәрежелі "Барыс" орденінің иегері атанды.
Ғылым саласында әйгілі археолог Зейнолла Самашев "Берел қорғанын" ашып, оны жан-жақты зерттеуге зор үлес қосса, картография зерттеушісі Мұхит-Ардагер Сыдықназаров төл тарихымызды түгендеуге атсалысты. Ұлттық ғылымды өркендетуге сіңірген еңбегін ескере отырып, қос ғалымға Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мемлекеттік сыйлық табысталды. Бүгін осы сыйлық алғаш рет беріледі.
Спорт саласында еліміздің атын шет мемлекеттерге танытып жүрген Шавкат Рахмонов II дәрежелі "Барыс" орденімен марапатталды. Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толуына орай, бірнеше этно-мәдени орталықтың өкілдеріне "Ел бірлігі" ордені берілді.
Мәдениет саласына сіңірген еңбегі үшін белгілі өнер майталмандары – Болат Әбділманов, Тамараасар Жанқұл, Шынар Жанысбекова "Қазақстанның халық әртісі" атағына лайық деп танылды. Ал Нина Жмеренецкая, Бақыт Қажыбаев, Зарина Алтынбаева, Әйгерім Алтынбек және ауыл шаруашылығы саласында қызмет етіп жүрген Иван Сауэр "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" атағын алды.
Президент барша марапатталған азаматтарға алғыс білдіріп, олардың еңбегін жоғары бағалады.
"Еліміз үшін ұлт саулығын сақтайтын дәрігердің, саналы ұрпақ тәрбиелейтін ұстаздың, ауылдағы шаруа мен өндірістегі жұмысшының, яғни әрбір кәсіп иесінің еңбегі айрықша маңызды. Бұл – кез келген өркениетті қоғамға тән мызғымас заңдылық. Елдігіміз еңселі, егемендігіміз баянды болсын! Көк туымыз мәңгі желбіресін! Баршаңызға амандық, табыс тілеймін!" – деді Мемлекет басшысы.