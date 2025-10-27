#Қазақстан
Ресей АҚШ-пен плутонийді утилизациялау туралы келісімді тоқтатты

Ресей президенті Владимир Путин қорғаныс мақсатында қолданылмайтын плутонийді утилизациялау туралы АҚШ-пен келісімді тоқтату туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 16:29 Сурет: freepik
Ресей президенті Владимир Путин қорғаныс мақсатында қолданылмайтын плутонийді утилизациялау туралы АҚШ-пен келісімді тоқтату туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат ресми құқықтық актілер порталында жарияланған, деп жазады "РИА Новости".

Бұл 2000 жылы Мәскеу мен Вашингтонда қол қойылған және 2011 жылы ратификацияланған келісімге қатысты.

Құжат әскери мақсаттан шығарылған плутониймен жұмыс істеу тәртібін және екі елдің осы саладағы ынтымақтастығын реттейтін. Тараптар ядролық арсеналдарды қысқарту нәтижесінде қалған 34 тонна қару материалын утилизировать етуі тиіс болған.

2016 жылы келісімнің әрекеті РФ президентінің жарлығымен уақытша тоқтатылған еді. Сол кезде себептер ретінде АҚШ-тың Ресейге қарсы санкциялары, НАТО-ның кеңеюі, Шығыс Еуропадағы АҚШ әскери қатысуы және Вашингтонның плутонийді утилизациялау шарттарын Мәскеудің келісімінсіз өзгертуі аталған.

Ресей тарапынан келісімге тек антиресейлік санкциялар алынып тасталғанда, америкалық әскери инфрақұрылым Ресей шекараларынан алынып тасталғанда және келген шығындар өтелгенде ғана оралуға дайын екені айтылған. Бірақ бұл шарттардың ешқайсысы орындалмаған.

Енді келісім ресми түрде тоқтатылды. Түсіндірмелерде оның сақталуы "жағдайлардың түбегейлі өзгеруі" және АҚШ әрекеттерінің стратегиялық тепе-теңдікті бұзып, тұрақтылыққа қауіп төндіргені себепті тиімсіз деп танылғаны көрсетілген.

Бұған дейін Владимир Путин Дональд Трамптың Будапештте Ресей мен АҚШ президенттерінің кездесуі тоқтатылғаны жөніндегі мәлімдемесіне пікір білдірген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
