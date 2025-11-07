#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Тоқаевтың жеке фотографы Мемлекет басшысының Трамппен кездесуі кезінде түсірген суреттер топтамасымен бөлісті

Кездесу, Тоқаев, Трамп, Ақ үй, Вашингтон, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 22:56 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жеке фотографы Аман Дүйсебаев Instagram-дағы парақшасында Қазақстан президентінің АҚШ көшбасшысымен кездесуі кезінде түсірген суреттер топтамасымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсебаевтың жариялаған бейнеролигінен Тоқаевты Ақ үйде қалай қарсы алғанын, сопақ бөлмедегі Трамппен жүргізген келіссөздерін және президенттердің бейресми жағдайдағы сөз алмасуын көруге болады.

"Қазақстан мен АҚШ көшбасшыларының тарихи кездесуі - жылы қарсы алып, қол алысу, шынайы диалог және серіктестіктің шынайы рухы. Оқиғаны объектив арқылы көру - әркім ие құрмет", делінген жазбада.

Сондай-ақ Ақорданың баспасөз қызметі бүгін, 7 қарашада кешке Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ президентінің бірлескен суретін жариялады.

Сурет: Ақорда

Айта кетсек, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 6 қарашадан бастап ресми сапармен АҚШ-та жүр. Мемлекет басшысын Вашингтондағы әуежайда Мемлекеттік департаменттің бірінші орынбасары Кристофер Ландау қарсы алды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 7 қарашада Ақ үйге барды. Онда Тоқаев пен Трамп келіссөз жүргізді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
