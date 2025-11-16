#Халық заңгері
Саясат

Президент: Орталық Азия өңірі үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті

Қасым-Жомарт Тоқаев, Ташкент, Орталық Азия мемлекеттері басшылары. кездесу, су мәселесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 13:58 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 16 қарашада Ташкентте өткен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының VII Консультативтік кездесуінде сөйлеген сөзінде өңір үшін су қауіпсіздігі мәселесі аса өзекті екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, соңғы бес жылда өңір елдері су саясатына қатысты ұстанымдарын жаңғыртты.

"Су проблематикасының трансшекаралық сипатын ескере отырып, салалық стратегиямызды үйлестіру маңызды деп санаймын. Бұл бір жағынан су үнемдеудің анағұрлым сәтті тәжірибелерін кеңінен тарату үшін қажет. Алдағы уақытта халықаралық стандарттарға сәйкес Орталық Азияның суды пайдалану жөніндегі негіздемелік конвенциясын қабылдауды ойластыруға болады. Мұндай құжат саладағы бірыңғай жұмыс қағидаттарын бекітіп, ықтимал қарама-қайшылықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Келесі жылы сәуір айында Астанада Өңірлік экологиялық саммитімен қатар өтетін Халықаралық Аралды құтқару қорына мүше мемлекеттер басшыларының жиынында осы тақырыпқа оралып, ұсыныстарды талқылай аламыз. Сіздер аталған іс-шараларға белсенді қатысады деп сенемін", – деді Мемлекет басшысы.

Бұған дейін ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 16 қарашада Ташкентте Орталық Азия мемлекеттері басшыларын ың VII Консультативтік кездесуіне қатысқаны хабарланған. Сондай-ақ аталған кездесу қорытындысы бойынша бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды.

