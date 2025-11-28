#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Саясат

Парламенттік реформаға қатысты ұсыныстарды әбден пысықтап, жариялаймыз – Тоқаев

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 14:41 Фото: senate.parlam.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент реформасына қатысты пікір білдіріп, заң шығару органына тек білікті және тәжірибелі мамандар келуі керектігін атап өтті.
"Бір сөзбен айтқанда, біз нағыз кәсіби Парламентті жасақтауымыз керек", – деді Президент.

Сонымен қатар, жаңа комитеттер құру мәселесі қарастырылатынын хабарлады.

"Цифрландыру және аймақтарды дамыту жұмысымен айналысатын комитеттер өз алдына бөлек болғаны жөн деп санаймын. Бұл мәселелерді арнайы жұмыс тобы мұқият зерделейді. Осы реформаға қатысты басқа да көптеген ұсыныстар бар. Соның бәрін толық пысықтап, кейін жариялаймыз. Менің де осы аса маңызды реформа бойынша өз ұсыныстарым бар", – деді Президент.

Тоқаев Конституцияға енгізілетін түзетулердің көп болуы мүмкін екенін айтып, референдум барысында халық жаңа Ата Заңға дауыс беретінін жеткізді.

Президент сондай-ақ елде күрделі және жауапты кезеңде тыныштық пен тұрақтылық сақтау қажеттігін ерекше атап өтті.

""Заң мен тәртіп" тұжырымдамасын бәріміз бір қоғам болып сақтауымыз керек. Құқық қорғау органдары өз кәсібилігін көрсетуі қажет. Арандатушыларға немесе "лас, көлеңкелі" саясатпен айналысқысы келетін адамдарға жол бермейміз", – деді Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ауыл өмір сүруге қолайлы, еңбек етуге жайлы болуға тиіс – Қазақстан президенті
14:54, Бүгін
Ауыл өмір сүруге қолайлы, еңбек етуге жайлы болуға тиіс – Қазақстан президенті
Тоқаев: Парламенттік дипломатия мемлекеттер мен халықтар арасындағы байланыстарды нығайтуға көмектеседі
12:43, 06 маусым 2023
Тоқаев: Парламенттік дипломатия мемлекеттер мен халықтар арасындағы байланыстарды нығайтуға көмектеседі
Президент Түркі мемлекеттері Парламенттік ассамблеясына мүше елдер парламенттерінің спикерлерімен кездесті
12:33, 12 маусым 2025
Президент Түркі мемлекеттері Парламенттік ассамблеясына мүше елдер парламенттерінің спикерлерімен кездесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: