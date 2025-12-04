#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Саясат

Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Кошта Мемлекет басшысымен келіссөз жүргізу үшін Ақордаға келді

Бүгін, 4 желтоқсан 2025 жылы, Астанаға ресми сапармен Еуропалық Кеңестің президенті Антониу Кошта келді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 16:57 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 4 желтоқсан 2025 жылы, Астанаға ресми сапармен Еуропалық Кеңестің президенті Антониу Кошта келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда Telegram-каналының хабарлауынша, Еуропалық Кеңестің президенті Антониу Кошта мемлекет басшысымен келіссөз жүргізу үшін Ақордаға келді.

Мәртебелі мейманды Қасым-Жомарт Тоқаев күтіп алды.

3 желтоқсан 2025 жылы белгілі болғандай, Антониу Кошта ресми сапармен Астананы жоспарлаған. Президенттің баспасөз қызметі хабарлағандай, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөз жүргізіп, Қазақстан мен ЕО арасындағы ынтымақтастықтың даму перспективаларын талқылайды. Биыл Қазақстан мен ЕО арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге 10 жыл толып отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
