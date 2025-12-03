#Халық заңгері
Саясат

Ертең Астанаға Еуропалық кеңестің президенті Антониу Кошта келеді

Антониу Кошта, 3 желтоқсан, Астана, Еуропалық кеңестің президенті, ресми сапар, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 18:43 Сурет: wikipedia/Антониу Кошта
Ертең, 2025 жылы 4 желтоқсанда Астанаға Еуропалық кеңес президенті Антониу Кошта ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Биыл Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ арасындағы Кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына 10 жыл толады. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антониу Кошта келіссөз жүргізіп, екіжақты ынтымақтастықтың даму перспективасын талқылайды".

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпованы қабылдаған болатын.

Тоқаев Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен кездесті
18:04, 03 сәуір 2025
Тоқаев Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен кездесті
Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді
09:00, 22 қазан 2025
Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді
Қазақстанға Гвинея-Бисау президенті келеді
15:09, 17 желтоқсан 2024
Қазақстанға Гвинея-Бисау президенті келеді
