Саясат

Президент БҰҰ-ны реформалаудың маңыздылығына назар аударды

Қазақстан Президенті БҰҰ Бас Ассамблеясы қолдаған Ашхабадтың Халықаралық бейбітшілік және сенім жылын жариялау бастамасының ерекше мәнге ие екенін атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 13:09 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті БҰҰ Бас Ассамблеясы қолдаған Ашхабадтың Халықаралық бейбітшілік және сенім жылын жариялау бастамасының ерекше мәнге ие екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы еліміздің бұл маңызды қарарды қолдағанын айта келе, бейбітшілік пен келісімнің Қазақстанның сыртқы саяси стратегиясының негізі екенін жеткізді.

"Жекелеген қақтығыстар реттелгенімен, әлемдегі жалпы ахуал әлі де шиеленіскен күйде. Адамзат өзара сенім, толеранттылық пен орнықты даму үшін бейбітшілік пен ынтымақтың маңызын түсінуі керек. Сонымен қатар халықаралық құқық әлсіреп, көпжақты құрылымдардың, әсіресе БҰҰ-ның беделі мен тиімділігі төмендеп отыр. Стратегиялық теңгерімді қалпына келтірмей, әлемде әділ тәртіп орнату мүмкін емес. Сондықтан Қазақстан БҰҰ жүйесін жан-жақты реформалауды, Қауіпсіздік Кеңесінің құрамын кеңейтуді және Бас Ассамблеяның рөлін нығайтуды қолдайды", – деді Президент.

Сонымен қатар, 80-ші сессия аясында Тоқаев БҰҰ жүйесін реформалау бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу үшін пікірлестер тобын құру идеясын көтергенін айтты.

